Victor Araujo recibió a estudiantes de los departamentos Loreto y Juan Felipe Ibarra

Alumnos y docentes de establecimientos educativos de Loreto y Suncho Corral fueron recibidos por el jefe de Gabinete, Víctor Araujo, en el marco de una propuesta que busca fortalecer la identidad santiagueña y acercar a los jóvenes a los principales atractivos e instituciones de la provincia.

Hoy 20:14

En el marco del programa "Conociendo mi provincia", el jefe de Gabinete de Ministros, Víctor Araujo, recibió este viernes en Casa de Gobierno a estudiantes y docentes de la Escuela Técnica N° 14 de la ciudad de Loreto y del Colegio Secundario Trejo y Sanabria de la localidad de Suncho Corral, departamento Juan Felipe Ibarra.

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La delegación estuvo integrada por 38 alumnos y 8 docentes de la institución educativa de Loreto, además de 170 alumnos y 16 docentes del establecimiento de Suncho Corral, quienes visitaron la sede de Gobierno como parte de un recorrido por la ciudad Capital, Villa La Punta y Las Termas de Río Hondo.

El jefe de Gabinete dio la bienvenida a los estudiantes y profesores en nombre del gobernador Elías Suárez y destacó la importancia de este programa que busca fortalecer la identidad y el sentido de pertenencia de los jóvenes santiagueños.

También remarcó que esta visita permite a los alumnos conocer lugares históricos, turísticos e instituciones emblemáticas de la provincia, como Las Termas de Río Hondo, Villa La Punta y el evento internacional Smart City, realizado hace días atrás.

En ese sentido, subrayó la importancia de federalizar las oportunidades y brindar protagonismo a todos los departamentos de la provincia.

Araujo resaltó además el valor pedagógico del viaje, ya que permite incorporar conocimientos a través de la experiencia y las vivencias fuera del aula, dejando recuerdos y aprendizajes que acompañarán a los estudiantes durante toda su vida.

Por su parte, los alumnos agradecieron la posibilidad que se les ofrece de compartir una experiencia enriquecedora junto a sus docentes.