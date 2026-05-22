Dolor y pedido de justicia por el crimen de Hugo "Monito" Cruz: "No sé por qué le hicieron esto a mi hijo"

La familia de la víctima habló públicamente por primera vez mientras avanza el juicio oral por el asesinato del joven de 19 años ocurrido en 2022 en Beltrán. La Fiscalía agravó la acusación contra el único imputado.

Hoy 21:15

En medio de un clima de profunda conmoción, continúa desarrollándose el juicio oral por el crimen de Hugo “Monito” Cruz, el joven de 19 años asesinado a balazos el 2 de septiembre de 2022 en una zona periférica de la ciudad de Beltrán.

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La causa tiene un solo imputado y, durante una de las últimas audiencias, la Fiscalía resolvió agravar la acusación incorporando el vínculo entre la víctima y el acusado como un elemento clave dentro del proceso judicial.

La decisión estuvo respaldada por el testimonio de la licenciada Gabriela Azar, profesional que expuso ante el tribunal un extenso análisis psicológico sobre la relación que mantenían ambos jóvenes, marcada —según explicó— por el consumo de alcohol y estupefacientes.

El aporte de la especialista fue considerado fundamental para comprender el contexto del hecho y la dinámica existente entre la víctima y el acusado.

Hugo Cruz era el menor de siete hermanos, trabajaba como empleado municipal, realizaba changas y también estudiaba. A casi cuatro años del crimen, su familia decidió romper el silencio y hablar públicamente por primera vez en los estudios de Noticiero 7.

Su madre, Josefa, expresó el profundo dolor que atraviesa desde el asesinato de su hijo. “Estamos viviendo este momento con mucho dolor, ya no aguanto más”, manifestó entre lágrimas.

La mujer aseguró que conocía al acusado “solo de vista” y remarcó que nunca frecuentaba la vivienda familiar. “Mi hijo me decía que era un amigo, pero la relación era afuera, no dentro de la casa. Mi hijo era muy bueno, nunca tuvo problemas. No entiendo qué pasó ni por qué le hicieron eso”, sostuvo.

“No sé por qué le hicieron esto a mi hijo”, agregó con angustia la madre de la víctima.

Por su parte, Sandra, una de las hermanas de Hugo, relató cómo se enteró del crimen y describió el duro impacto que la tragedia provocó en toda la familia.

María José, otra de las hermanas del joven, también recordó el dramático momento que les tocó vivir aquel día y aseguró que continúan esperando una condena ejemplar.

Al finalizar el testimonio televisivo, los familiares reiteraron su pedido de justicia por Hugo “Monito” Cruz y reclamaron que el hecho no quede impune.