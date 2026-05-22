Cae “Azuquita” el delincuente que tenía en vilo a Añatuya y recuperan numerosos bienes

Tras la captura del conocido delincuente, la Sección Robo y Hurto desplegó un fuerte operativo y logró recuperar desde materiales de construcción hasta una camiseta de fútbol. El malviviente vendía lo robado por sumas ridículas.

Hoy 20:58

La impunidad de uno de los delincuentes más conocidos de la zona empezó a desmoronarse por completo. Tras la reciente detención de un sujeto de apellido Peralta, alias “Azuquita”, el personal de la Sección Robo y Hurto de la Comisaría 41 llevó a cabo un fulminante operativo que permitió desmantelar el monumental "depósito" de objetos robados que el malviviente había dispersado por la ciudad.

El procedimiento, ordenado tras la denuncia de un vecino damnificado, sacó a la luz el vertiginoso raid delictivo del imputado, quien ya se encuentra tras las rejas gracias a un procedimiento previo de la Unidad Ciclística de la Departamental 13.

La investigación condujo a los policías en primera instancia al barrio Polo Norte. Al llegar a la vivienda señalada, los efectivos se entrevistaron con una vecina, quien sin dudarlo expuso la maniobra delictiva. Según sus propias palabras, "Azuquita" —amigo de su hijo— utilizaba un terreno colindante a su propiedad para "enfriar" y ocultar objetos de dudosa procedencia.

Para desapegarse de cualquier complicidad, la mujer hizo entrega voluntaria de un insólito cargamento de bienes: 5 barras de hierro de construcción (de 12 metros de largo y 8 mm); un termotanque eléctrico de 80 litros, una garrafa de 5 kilos (la cual ya tenía pedido de secuestro por otra denuncia). También variedad de herramientas de mano, un cuadro de bicicleta de aluminio con su rueda trasera, una llanta de aluminio rodado 29 negra y una bolsa con accesorios.

El operativo no se detuvo ahí. Los investigadores continuaron el hilo de las pesquisas hasta la calle Mitre, en el mismo complejo habitacional. Allí interceptaron a un joven que admitió haber caído en la "oferta" del delincuente: "Azuquita" le había vendido una bomba elevadora de agua de 1/2 HP por la irrisoria suma de $5.000.

En el mismo perímetro, otro residente entregó voluntariamente una camiseta oficial de fútbol del club Boca Juniors y otros elementos que el acusado había descartado o vendido rápidamente para obtener dinero en efectivo.

Desde la cúpula policial de la Comisaría 41 informaron que los operativos van a continuar. Se sospecha que el volumen de lo robado por Peralta es aún mayor y no descartan nuevos allanamientos en las próximas horas para restituir los bienes a sus legítimos dueños.