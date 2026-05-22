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Policiales

Eficaz operativo policial permitió recuperar un automóvil robado

Efectivos de la División Sustracción de Automotores desplegaron un operativo que permitió localizar el vehículo abandonado en la vía pública, en la ciudad de La Banda.

Hoy 13:33
El Toyota recuperado

Un automóvil que había sido sustraído en el barrio Ramón Carrillo fue recuperado horas después del hecho, gracias al rápido accionar del personal policial y al trabajo coordinado de las áreas investigativas.

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El episodio se registró el día jueves, cuando un profesor de educación física dejó estacionado su vehículo Toyota Corolla sobre calle Lamadrid, antes de dirigirse al Hospital Regional. Al regresar, alrededor del mediodía, advirtió que desconocidos habían sustraído el rodado.

Tras radicarse la denuncia, tomó intervención personal de investigaciones, que inició de inmediato distintas tareas tendientes al esclarecimiento del hecho. 

Entre las diligencias realizadas se incluyeron relevamientos de cámaras de seguridad y la inserción del pedido de secuestro del automóvil en el sistema correspondiente. 

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Como resultado de las averiguaciones, efectivos de la División Sustracción de Automotores desplegaron un operativo que permitió localizar el vehículo abandonado en la vía pública, sobre calle Avellaneda del barrio San Martín, en la ciudad de La Banda.

El automóvil fue recuperado en buen estado y posteriormente trasladado a la base de la división interviniente, donde quedó en calidad de secuestro preventivo, conforme a lo dispuesto por el fiscal de turno. En tanto, continúan las actuaciones para establecer la identidad de los autores del ilícito.

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