Imputaron por homicidio agravado al hijo de la docente calcinada en Mendoza

Cómo cree la Justicia que la mató. David Demaldé había sido demorado y luego liberado días atrás. El sospechoso no tenía relación con su madre desde hace tiempo.

Hoy 14:04

La investigación por el asesinato de Margarita Gutiérrez en la provincia de Mendoza volvió a dar un giro en las últimas horas. Uno de sus hijos, que había sido demorado y luego liberado días atrás, fue imputado por homicidio agravado por el vínculo tras el avance de las últimas pericias.

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El acusado fue identificado como David Enrique Demaldé, el hijo mayor de la docente jubilada y exconcejal, hallada muerta el pasado 20 de mayo en una vivienda de Junín. La mujer, de 72 años, presentaba signos de violencia y el cuerpo parcialmente quemado.

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En un primer momento, los investigadores creían que el crimen había ocurrido en ocasión de robo. Sin embargo, con el correr de las pesquisas, la hipótesis comenzó a orientarse hacia un homicidio cometido por alguien del entorno cercano de la víctima. Ahora, la teoría vinculada a un hecho de inseguridad quedó descartada.

La causa está a cargo del fiscal jefe de la Unidad Fiscal Rivadavia-Junín, Mariano Carbajal. Fuentes vinculadas al expediente confirmaron a Infobae que una de las hipótesis sobre el móvil del crimen apunta a presuntos problemas económicos del acusado, de 46 años.

Demaldé mantenía desde hacía tiempo una relación distante con su madre y, además, presentaría problemas de consumo de estupefacientes. Las fuentes advirtieron que el ahora imputado “no es empleado ni funcionario judicial, ya que toda pericia que pudiera haber realizado ha sido de manera privada”.

Medios locales informaron que, durante el procedimiento en el que fue detenido Demaldé, los efectivos secuestraron teléfonos celulares, una motocicleta y una importante cantidad de municiones, cartuchos y vainas servidas de distintos calibres.

Además, incautaron cargadores de armas Bersa calibre .380, un cinturón porta cartuchos, proyectiles, una campera simil cuero con manchas de sangre, un encendedor, un cuchillo y un router con su fuente de alimentación. Los elementos serán sometidos a distintos peritajes en el marco de la investigación.

En tanto, el Diario Uno de Mendoza detalló que el testimonio de una persona resultó clave para avanzar sobre el imputado. Según declaró, lo vio circular en moto en estado de conmoción y con una llamativa herida en una de sus manos.

Ante esa situación, el acusado le habría asegurado que había sufrido un accidente. Sin embargo, los investigadores sospechan que la lesión se vincularía con el homicidio.

La muerte que conmocionó a Junín

Margarita Iris Gutiérrez vivía en un chalet del barrio Isaac Estrella, donde fue hallada calcinada. La noticia sacudió a la comunidad, que la recordaba por su trabajo en la educación inicial, su paso por la vida pública local y su compromiso social.

Según reconstruyó Los Andes, la mujer era la viuda de Enrique Olivio Demaldé, un empresario juninense fallecido hace unos tres años. Con él tuvo tres hijos, entre ellos Ever y Mariano Demaldé, ambos vinculados al mundo del fútbol. El diario mendocino los describió como una familia histórica de Junín.

Además de criar a sus hijos, Margarita dedicó buena parte de su vida a la enseñanza. En 2016, la Dirección General de Escuelas le rindió homenaje al bautizar con su nombre el Jardín Nucleado N°0-157, una institución que la tuvo como su primera directora.

Aquel día, la mujer agradeció emocionada: “Gracias a tantos amores que pasaron por mi vida, mi corazón desborda de emoción. No trabajé para reconocimientos; todo lo hice por amor. Estoy cosechando ese amor que sembré hace años”. La actual directora del jardín, María Elena Dávila, la recordó como una persona cercana y querida: “Era una persona muy dulce y muy cercana a los chicos”, expresó a El Nueve.