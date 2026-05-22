En vivo: Unión Santiago recibe a Comercio en el arranque de la sexta fecha

El Trico y el Tripero se ven las caras en el barrio Chino.
Viernes 22
15: Unión Santiago vs. Comercio — solo público local
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Martes 26
16: Güemes vs. Yanda — cancha de Güemes, a puertas cerradas
Viernes 29
16: Mitre vs. Central Córdoba — predio del CAM Nº2, a puertas cerradas
Lunes 25
16: Villa Unión vs. Instituto Santiago — solo público local
Martes 26
16: Vélez de San Ramón vs. Agua y Energía — solo público local
Miércoles 27
22: Central Argentino vs. Sarmiento — solo público local
Viernes 22
15: Sportivo Fernández vs. Independiente de Beltrán — solo público local
Domingo 24
11.30: Atlético Forres vs. Defensores de Forres — solo público local
Lunes 25
16: Unión de Beltrán vs. Independiente de Fernández — solo público local