Teté Coustarot critica a Wanda Nara por su premio Martin Fierro 2026

Teté Coustarot expresó su desacuerdo tras la premiación de Wanda Nara en los Martin Fierro 2026, cuestionando su rol como conductora.

Hoy 15:34

En un giro inesperado de los eventos, Teté Coustarot ha hecho público su descontento tras la premiación de Wanda Nara en los Martin Fierro 2026. La reconocida conductora, con amplia trayectoria en el medio, asistió a la ceremonia y no pudo ocultar su disgusto ante ciertos resultados de las ternas.

Consultada por el equipo de Puro Show, Coustarot manifestó que algunas de las nominaciones le parecieron inadecuadas. “Hubo algunas sorpresas como por ejemplo, la de mezclar en una misma terna de conducción a determinados personajes que no tienen que ver con esa tarea”, comentó.

En su análisis, Teté subrayó que “una lectora de avisos no es conductora” y añadió que no considera que Wanda Nara desempeñe un verdadero papel de conducción. “Ser conductora es otra cosa, es alguien que está en vivo todos los días, que tiene que resolver situaciones que aparecen de imprevisto”, enfatizó.

Además, Coustarot definió la conducción como un arte que implica la capacidad de tocar temas variados y extender el tiempo de emisión cuando es necesario. Este comentario refleja su profundo conocimiento sobre el medio y las exigencias que implica.

La conductora también hizo hincapié en la importancia de la formación para quienes se presentan ante un micrófono. “Para mí, la formación es muy importante para estar frente a un micrófono y se nota muchísimo cuando falta contenido”, agregó, dejando claro su punto de vista sobre el estándar que debe cumplir un conductor.

Este cruce entre dos figuras de la televisión argentina ha generado revuelo en el ámbito mediático, evidenciando las divisiones de opinión respecto a los criterios de premiación en los Martin Fierro. Las palabras de Teté Coustarot resuenan como un llamado a la reflexión sobre el verdadero significado de ser un conductor en la actualidad.