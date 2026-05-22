El Gobierno sigue de cerca la crisis en Bolivia y analiza posibles refuerzos en la frontera norte

En Casa Rosada monitorean el conflicto político y social en el país vecino y evalúan escenarios ante un eventual impacto en territorio argentino.

Hoy 16:11

El Gobierno nacional mantiene bajo seguimiento la creciente crisis política y social que atraviesa Bolivia y no descarta reforzar la seguridad en la frontera norte argentina si el conflicto se profundiza en las próximas semanas.

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Fuentes oficiales señalaron que la situación se encuentra “bajo evaluación” y que cualquier eventual decisión operativa dependerá del Ministerio de Seguridad, encabezado por Alejandra Monteoliva.

En la Casa Rosada reconocen que el agravamiento del escenario boliviano podría tener repercusiones en el norte argentino, aunque remarcaron que por el momento no está previsto reactivar el denominado Plan Roca, el esquema de despliegue militar para tareas de vigilancia fronteriza.

La principal preocupación oficial gira en torno a un posible incremento de movimientos migratorios y al riesgo de expansión de actividades vinculadas al crimen organizado.

Desde el Ejecutivo señalaron que no existe una definición tomada, pero admitieron que el monitoreo de la situación se intensificó en las últimas horas debido al aumento de las protestas, los bloqueos y el desabastecimiento en distintas regiones bolivianas.

El conflicto en Bolivia se agravó tras nuevas movilizaciones impulsadas por la Central Obrera Boliviana contra el presidente Rodrigo Paz, en un contexto marcado por cortes de rutas, escasez de combustibles y dificultades para el abastecimiento de alimentos y oxígeno medicinal.

En medio de la crisis también renunció el ministro de Trabajo boliviano, Edgar Morales, lo que profundizó la tensión política en el país vecino.

La Argentina ya tuvo participación indirecta en el escenario regional. El canciller Pablo Quirno rechazó recientemente acusaciones del exmandatario Evo Morales sobre un supuesto envío de asistencia militar argentina al gobierno boliviano.

Según explicó el funcionario, los vuelos realizados desde Argentina tuvieron únicamente fines humanitarios y estuvieron destinados al traslado de alimentos y provisiones en medio de los bloqueos internos.

En Balcarce 50 aseguran que la prioridad está puesta en el control de pasos fronterizos, la circulación de personas y mercaderías, y la coordinación permanente entre las distintas áreas de seguridad y control migratorio.

Por ahora, el Gobierno busca mantener una postura de cautela, evitando medidas que puedan interpretarse como una sobrerreacción, aunque dejó abierta la posibilidad de reforzar controles si la conflictividad comienza a impactar directamente sobre la frontera argentina.