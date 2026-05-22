Operativo de Gendarmería en B-ALIVE: controles en Salta

Gendarmería Nacional Argentina lleva a cabo un extenso operativo en varias sucursales de B-ALIVE, un mayorista de ropa en Salta, con el objetivo de realizar controles y retirar mercadería.

Hoy 16:40

Un importante operativo de Gendarmería Nacional Argentina se desarrolla en la ciudad de Salta, específicamente en los locales de B-ALIVE, un comercio mayorista especializado en la venta de ropa por docena. Este operativo involucra varias sucursales de la firma, realizando controles exhaustivos.

Uno de los procedimientos más significativos se lleva a cabo en el local situado en calle Buenos Aires casi Urquiza, donde se han desplegado al menos tres efectivos junto a un utilitario oficial para supervisar la situación.

Según fuentes de InformateSalta, se ha confirmado que otros dos locales vinculados a B-ALIVE también se encuentran allanados y cerrados mientras se llevan a cabo las tareas de control por parte de las autoridades.

En el lugar, los efectivos de Gendarmería han indicado que hasta el momento no se han presentado ni los propietarios ni los empleados de los comercios intervenidos, lo que ha generado una mayor expectativa en torno al operativo.

Además, se ha observado una notable presencia de gendarmes custodiando los accesos a los distintos locales afectados, lo que refuerza la magnitud del operativo en curso.

Durante las acciones, se han incautado diversas herramientas y equipamiento utilizados para tareas de control y relevamiento, además de que se ha procedido a retirar mercadería del interior de los comercios, aunque no se han revelado detalles específicos sobre los artículos retirados.

Hasta el momento, no se han dado a conocer oficialmente los motivos detrás de los allanamientos ni se ha informado sobre posibles imputaciones o secuestros relacionados con la investigación, lo que mantiene en vilo a la comunidad local y a los medios de comunicación.