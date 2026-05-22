El tiempo en Santiago del Estero para este viernes 22 de mayo de 2026: jornada fría con mínimas de 2ºC

Las temperaturas bajas se harán sentir este último día de la semana.

Hoy 01:44

El frío continuará marcando el pulso del tiempo en Santiago del Estero. Para este viernes 22 de mayo, el Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada con temperaturas muy bajas durante la mañana y una mínima que descenderá hasta los 2°C, una de las más frías en lo que va del año.

Según el pronóstico oficial, el día comenzará con cielo parcialmente nublado y un ambiente muy fresco desde la madrugada. Con el correr de las horas, las condiciones mejorarán levemente y la temperatura alcanzará una máxima de 17°C durante la tarde, bajo un cielo entre ligeramente nublado y parcialmente cubierto.

El informe también indica que no hay probabilidades de precipitaciones para toda la jornada y que los vientos serán leves, provenientes del noreste, con velocidades de entre 7 y 12 kilómetros por hora. Hacia la noche, el cielo permanecerá algo nublado y el ambiente volverá a tornarse frío.

Las bajas temperaturas seguirán durante el fin de semana, aunque con un leve ascenso térmico. Para el sábado se espera una mínima de 6°C y una máxima de 18°C en la “Madre de Ciudades”.