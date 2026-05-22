Hombre condenado a doce años por abuso sexual de una niña en Jujuy

Un hombre de 40 años fue condenado a doce años de prisión por abuso sexual con acceso carnal agravado, tras la denuncia de la víctima y una exhaustiva investigación del Ministerio Público de la Acusación.

Hoy 02:12

Un hombre de 40 años ha sido condenado a doce años de prisión tras ser hallado culpable de abuso sexual sistemático contra una niña, hija de su entonces pareja. El fallo se produjo tras una serie de audiencias en el Centro Judicial de San Pedro de Jujuy.

La investigación, llevada a cabo por la Unidad Fiscal especializada en delitos sexuales del Ministerio Público de la Acusación, fue crucial para lograr este resultado en el juicio. Según la requisitoria fiscal, los abusos ocurrieron en una vivienda de La Esperanza entre finales de 2019 y principios de 2020, cuando la niña tenía apenas nueve años.

Los delitos fueron denunciados el año pasado, gracias a la intervención de la Oficina de Protección de Derechos, que tomó conocimiento del grave estado de vulnerabilidad en que se encontraba la víctima y sus hermanos menores. La niña sufrió ataques sexuales por parte de su madre pareja, quien aprovechaba la ausencia de la madre para cometer los crímenes.

La denuncia formal fue presentada por un familiar que se hizo cargo de la niña y sus hermanos tras la ruptura de la relación sentimental. La declaración en Cámara Gesell de la víctima resultó fundamental para el avance de la investigación, permitiendo que se incorporaran pruebas clave al expediente.

A mediados del año pasado, el fiscal a cargo solicitó la detención del implicado, quien, durante el proceso, se abstuvo de declarar, optando por el silencio en la última instancia del juicio, siguiendo el consejo de su abogado.

Finalmente, el Tribunal lo halló penalmente responsable de abuso sexual con acceso carnal agravado debido a su rol como encargado de la guarda de la menor y por el hecho de que los abusos fueron cometidos contra una menor de 18 años, aprovechando la convivencia que mantenía con ella.

El Tribunal estuvo compuesto por los jueces Juan Ángel Cabezas Hametti, Liliana Pellegrini y Marcelo Ibáñez, mientras que el Ministerio Público de la Acusación fue representado por los fiscales Juan Carlos Baiud y José Alfredo Blanco, y la querella por Silvana Fernández, del Centro de Asistencia a la Víctima del MPA.