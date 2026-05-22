Gendarmería incinera más de 258 kilos de cocaína en Tucumán

La Gendarmería Nacional ha incinerado 258 kilos de cocaína en Tucumán, resultado de dos operativos judiciales.

Hoy 01:27

Ayer por la tarde, Gendarmería Nacional llevó a cabo la incineración de 258 kilos 501 gramos de cocaína en la localidad de Las Talitas, Tucumán, en un procedimiento que involucra dos causas judiciales.

Las actividades comenzaron en la mañana, cuando efectivos de la Unidad de Criminalística y Estudios Forenses realizaron las tareas periciales en la Plaza de Armas de la Unidad. Tras finalizar estas tareas, se procedió al traslado de la sustancia secuestrada con la debida custodia.

El traslado de la droga fue realizado con el apoyo de personal de diversas Unidades de investigación de Gendarmería, asegurando así que todo el proceso se desarrollara de manera segura y controlada.

La quema de la droga se efectuó en el Horno de la empresa de transporte de Residuos “9 de Julio S.A.”, situado en la Avenida Circunvalación, kilómetro Nº 804, en la localidad de Los Vázquez.

El procedimiento estuvo bajo la supervisión del Juzgado Federal Nº 1 de Tucumán, que garantizó el cumplimiento de las normativas y procedimientos legales en la destrucción de la sustancia.

Además, intervinieron en esta operación la Fiscalía Federal de Tartagal y el Juzgado Federal de Garantía Orán, quienes colaboraron en la supervisión y legalidad del proceso de incineración.