Trump volvió a amenazar a Irán y advirtió sobre nuevos ataques por su uranio enriquecido

El presidente estadounidense aseguró que no permitirá que la República Islámica conserve reservas nucleares, mientras el régimen iraní ordenó mantener el material dentro del país.

Hoy 23:10

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este jueves que Washington buscará tomar el control de las reservas iraníes de uranio altamente enriquecido y advirtió que no permitirá que Irán conserve ese material, en medio del creciente conflicto regional que también involucra a Israel.

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“Lo vamos a conseguir. No lo necesitamos y no lo queremos. Probablemente lo destruiremos después de obtenerlo, pero no vamos a dejar que ellos lo tengan”, declaró Trump ante periodistas en la Casa Blanca al referirse al stock de uranio enriquecido iraní.

Las declaraciones del mandatario llegaron casi en simultáneo con una dura respuesta desde Teherán. Según reveló Reuters, el líder supremo iraní, Mojtaba Khamenei, ordenó que las reservas nucleares permanezcan dentro del país y descartó cualquier posibilidad de transferir el material al exterior.

Estados Unidos sostiene que el uranio enriquecido podría ser utilizado para fabricar armas nucleares, mientras el régimen iraní insiste en que su programa atómico tiene fines civiles y energéticos.

La disputa profundiza el estancamiento de las negociaciones diplomáticas impulsadas en las últimas semanas para intentar frenar la escalada militar en Medio Oriente. Según trascendió, Pakistán intenta actuar como mediador entre las partes para evitar una expansión del conflicto.

La tensión también se trasladó al estratégico Estrecho de Ormuz, una de las principales rutas marítimas del planeta por donde circula gran parte del petróleo y gas mundial.

Trump rechazó la posibilidad de que Irán imponga restricciones o tarifas sobre el tránsito marítimo en la zona. “Queremos que permanezca abierto y libre. No queremos peajes. Es una vía marítima internacional”, afirmó.

Desde Teherán, el viceministro de Relaciones Exteriores iraní, Kazem Gharibabadi, respondió que el país podría adoptar “medidas prácticas y proporcionadas” para defender sus intereses estratégicos tras los ataques estadounidenses e israelíes iniciados a fines de febrero.

La situación ya impacta de lleno sobre los mercados internacionales. La Agencia Internacional de Energía advirtió que el conflicto provocó “el peor shock energético del mundo” y alertó sobre posibles problemas de abastecimiento durante julio y agosto.

En paralelo, el precio internacional del petróleo volvió a dispararse. El crudo estadounidense superó los 101 dólares por barril, mientras el Brent avanzó por encima de los 107 dólares en medio de la preocupación global por la caída del tránsito marítimo en Ormuz.

Trump ya adelantó que está dispuesto a ordenar nuevos ataques si considera insuficientes las respuestas iraníes. Del otro lado, la Guardia Revolucionaria iraní advirtió que cualquier nueva ofensiva tendrá represalias que podrían extenderse más allá de Medio Oriente.