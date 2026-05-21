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La Municipalidad invita este sábado a la “Cambiatón Mundialista” en la explanada de Casa Central

Es una propuesta recreativa destinada a vecinos y fanáticos del fútbol.

Hoy 23:16
mundial

Organizado por la Dirección de Juventud de la Municipalidad de la Capital se llevará adelante este sábado 23 de mayo la “Cambiatón Mundialista”, una propuesta recreativa y participativa destinada a vecinos y fanáticos del fútbol que deseen intercambiar figuritas, para sus álbumes y compartir la previa de un nuevo Mundial.

La actividad se desarrollará de 17 a 21 horas en la explanada de la Municipalidad, frente a Plaza Libertad, y contará con espacios de intercambio libre de figuritas, metegoles, trivias mundialistas, música y sorteos de paquetes de figuritas.

La iniciativa busca generar un espacio de encuentro e integración para chicos, jóvenes y familias, promoviendo actividades recreativas y el espíritu de comunidad a través de una de las grandes pasiones populares de los argentinos, como lo es el fútbol.

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