Sebastián Corti protagonizó otro escándalo en la comisaría: "Un cana me plantó la cocaína"

El detenido, sorprendido recibiendo droga de parte de su abogada, acusó a un policía de poner el estupefaciente en la caja de medicamentos que le entregó su defensora.

Hoy 06:34

Sebastián Corti volvió a quedar involucrado en un episodio de violencia y alteración del orden dentro de la Comisaría 4ª, donde permanece alojado, sumando un nuevo hecho a su historial judicial.

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De acuerdo con fuentes policiales, el incidente ocurrió ayer alrededor de las 10:00, en momentos en que se desarrollaba el habitual régimen de visitas para personas detenidas.

Corti (40) se encuentra en calidad de detenido en el marco de una causa por “lesiones leves calificadas”, con intervención del Ministerio Público Fiscal. Durante la jornada, recibía la visita de su madre (73), domiciliada en el barrio Centenario.

Según el informe oficial, el episodio se inició al comenzar el segundo turno de visitas, cuando el interno salió de su celda junto a otros detenidos. En ese trayecto, observó al oficial inspector Andrés Santillán, quien se encontraba controlando el desplazamiento de los internos hacia el área de visitas para garantizar la seguridad del edificio.

En ese contexto, Corti increpó verbalmente al efectivo y profirió amenazas, manifestando su intención de denunciar tanto al oficial como a personal de la Dirección de Drogas Peligrosas, en relación a un procedimiento realizado el pasado 15 de mayo.

Asimismo, el detenido sostuvo que en dicho operativo le habrían “plantado drogas lícitas”, afirmando que la sustancia en cuestión era Diclofenac.

Ante la situación y con el objetivo de preservar el orden interno, las autoridades dispusieron la cancelación inmediata de la visita por razones de seguridad, considerando además que gran parte de la población de internos se encontraba fuera de sus celdas.

El hecho fue informado a las autoridades judiciales, y las actuaciones correspondientes fueron remitidas a la Dra. Pilar Palavecino, quien deberá determinar las medidas legales y posibles sanciones a aplicar.