Allanamientos por un robo terminaron con tres detenidos y bienes recuperados en Frías

El procedimiento fue realizado por personal de la Comisaría 60 de Frías.

Hoy 23:35

Tres hombres quedaron detenidos tras una serie de allanamientos realizados por personal de la División Robos y Hurtos junto a efectivos de la Comisaría Comunitaria Nº 60, en el marco de una investigación por un robo simple denunciado por una mujer identificada como Yaqueline Ruiz Maldonado.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Los procedimientos fueron concretados durante la mañana de este martes en distintos sectores de la ciudad, luego de tareas investigativas que incluyeron entrevistas a vecinos y ciberpatrullajes en redes sociales. Según informaron fuentes policiales, los investigadores detectaron que algunos de los bienes denunciados como robados estaban siendo ofrecidos a la venta de manera ilegal a través de publicaciones vinculadas a familiares de los sospechosos.

Uno de los allanamientos se realizó en calle General Paz, entre Chaco y pasaje 27 de Abril, en el barrio Sumampa, donde fueron detenidos Pablo Ramón González, de 37 años, y Maximiliano Yoel Latapie, de 18. En tanto, en otro operativo llevado a cabo en la prolongación de Sáenz Peña y la vera del río Albigasta, fue apresado Claudio Gustavo Luna, de 26 años. Además, los uniformados secuestraron un somier de dos plazas y un bidet con grifería, elementos que formarían parte de los objetos sustraídos.

Las autoridades indicaron que otro allanamiento realizado en el sector conocido como “La Curtiembre” arrojó resultado negativo, ya que la familia vinculada al sospechoso investigado se habría mudado a la provincia de Buenos Aires hace unos cuatro meses. Paralelamente, la Policía continuó con operativos complementarios y logró recuperar otros bienes denunciados, algunos de ellos entregados voluntariamente por terceros compradores de buena fe.

Los tres detenidos fueron trasladados inicialmente a la Comisaría Comunitaria Nº 60 para las actuaciones correspondientes y posteriormente alojados en la Alcaidía de Varones del Departamento de Seguridad Ciudadana Nº 7, donde permanecen a disposición de la Justicia.