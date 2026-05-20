Impactante explosión frente al Toro de Wall Street: un vehículo ardió en llamas en pleno Manhattan

El incendio ocurrió cerca del emblemático monumento financiero de Nueva York y generó escenas de pánico entre turistas y trabajadores de la zona. No hubo heridos.

Hoy 21:02

Un impactante incendio seguido de una explosión sorprendió este martes a cientos de personas en el Bajo Manhattan, en Nueva York, cuando un vehículo afiliado a la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) ardió en llamas frente al icónico Charging Bull, conocido mundialmente como el Toro de Wall Street.

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El episodio ocurrió durante el horario pico de la tarde, cerca de las 17:42, sobre Broadway y Stone Street, a pocos metros de la sede de la MTA y en una de las zonas más transitadas del distrito financiero de Manhattan.

Videos difundidos en redes sociales mostraron el momento en que el automóvil comenzó a incendiarse mientras una densa columna de humo negro cubría parte de la zona. Segundos después, el vehículo explotó y generó una enorme bola de fuego que provocó corridas y gritos entre peatones y turistas que se encontraban cerca del lugar.

Bomberos y efectivos policiales acudieron rápidamente al lugar y trabajaron durante aproximadamente una hora y media para controlar completamente el foco ígneo. Según informó el Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY), no se registraron personas heridas.

La MTA confirmó que el vehículo involucrado pertenecía al organismo, aunque derivó las consultas sobre las causas del incidente a las autoridades encargadas de la investigación. Hasta el momento no existen indicios de actividad sospechosa o criminal relacionada con la explosión.

El hecho ocurrió a metros del famoso Toro de Wall Street, una escultura de bronce inaugurada en 1989 y convertida en símbolo del poder financiero de Estados Unidos y uno de los puntos turísticos más visitados de Manhattan.

Las imágenes del incendio rápidamente se viralizaron en redes sociales y medios internacionales debido a la magnitud de la explosión y al escenario en el que ocurrió, en pleno corazón financiero de Nueva York.