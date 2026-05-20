Mario Pergolini recorrió el CCB junto a Elías Suárez y Gerardo Zamora tras su paso por Smart City

El conductor y empresario recorrió las instalaciones del emblemático espacio cultural santiagueño acompañado por autoridades provinciales luego de su exposición en el evento internacional.

Hoy 21:22

Luego de su participación en el Smart City Expo Santiago del Estero 2026, el conductor y empresario Mario Pergolini realizó una visita al Centro Cultural del Bicentenario, uno de los espacios culturales más representativos de la provincia.

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La recorrida se concretó durante las últimas horas y contó con la presencia del Gobernador de la provincia, Elías Suárez, y del senador nacional Gerardo Zamora, quienes acompañaron al creador de Vorterix a lo largo del paseo por las distintas salas y sectores del complejo cultural.

Durante la visita, las autoridades le brindaron detalles sobre la historia del edificio, el patrimonio que resguarda y las diferentes propuestas educativas, artísticas y tecnológicas que forman parte del centro cultural, considerado uno de los principales atractivos turísticos e históricos de Santiago del Estero.

Pergolini se mostró interesado por los distintos espacios temáticos y por la integración entre cultura, tecnología y experiencias interactivas que ofrece el CCB, en línea con muchos de los ejes abordados durante el Smart City 2026.

El conductor había participado previamente de una de las actividades destacadas del evento, donde expuso sobre innovación, comunicación y transformación digital ante un importante marco de público.

Tras finalizar la recorrida, el empresario mantuvo un breve contacto con los medios locales y compartió algunas impresiones sobre su paso por la provincia y la experiencia vivida durante el encuentro tecnológico que se desarrolla en Santiago del Estero.