En vivo: un River alternativo va por la clasificación en la Sudamericana ante Bragantino

El Millonario enfrenta este miércoles al conjunto brasileño en el Monumental por la quinta fecha del Grupo H. Eduardo Coudet preservará titulares pensando en la final del Torneo Apertura frente a Belgrano, pero buscará un triunfo que le asegure el pase a octavos de final.

Hoy 23:07

River Plate recibirá este miércoles a RB Bragantino desde las 21.30 en el estadio Estadio Monumental, por la quinta fecha del Grupo H de la Copa Sudamericana. El equipo dirigido por Eduardo Coudet llega en un gran momento futbolístico y buscará una victoria que le permita asegurar su clasificación a los octavos de final del certamen continental.

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