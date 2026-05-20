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Choque entre dos motos en Belgrano y Rivadavia dejó tres personas heridas

El siniestro ocurrió en la intersección de ambas calles y dejó como saldo dos mujeres y un hombre que terminaron heridos tras la colisión.

Hoy 21:50
Accidente Rivadavia y Belgrano

El siniestro vial se registró en la esquina de Belgrano y Rivadavia, donde dos motocicletas protagonizaron una fuerte colisión que dejó a tres personas lesionadas.

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Según las primeras averiguaciones, en uno de los rodados circulaban dos mujeres, mientras que en el otro se trasladaba un hombre. Tras el impacto, los ocupantes cayeron pesadamente sobre la cinta asfáltica.

La situación generó preocupación entre vecinos y ocasionales transeúntes que rápidamente se acercaron para asistir a las víctimas mientras aguardaban la llegada del personal médico.

Los heridos permanecían conscientes y fueron asistidos en el lugar hasta el arribo de la ambulancia, que posteriormente iba a trasladarlos a un centro de salud para una mejor evaluación.

En el lugar trabajó personal policial realizando las actuaciones de rigor para establecer cómo se produjo el accidente.

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