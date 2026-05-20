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En vivo: Estudiantes busca dar el golpe ante Flamengo en el Maracaná por la Copa Libertadores

El Pincha visita este miércoles al vigente campeón de América por la quinta fecha del Grupo A. Los de Alexander Medina necesitan sumar para quedar muy cerca de los octavos de final.

Hoy 22:25

Flamengo y Estudiantes de La Plata se enfrentarán este miércoles desde las 21.30 en el Estadio Maracaná por la quinta fecha del Grupo A de la Copa Libertadores. El conjunto platense intentará conseguir un triunfo clave ante el líder de la zona y vigente campeón continental para quedar muy cerca de la clasificación a los octavos de final.

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