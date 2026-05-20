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En vivo: Lanús se juega una parada clave ante Liga de Quito por la Libertadores

El Granate visita Ecuador este miércoles por la quinta fecha del Grupo G. Ambos equipos tienen seis puntos y buscan acercarse a los octavos de final.

Hoy 22:15

Liga Deportiva Universitaria de Quito y Lanús se enfrentarán este miércoles desde las 21.30 en el Estadio Rodrigo Paz Delgado por la quinta fecha del Grupo G de la Copa Libertadores. Ambos equipos llegan igualados con seis puntos y protagonizarán un duelo determinante pensando en la clasificación a los octavos de final.

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