Vecina de La Banda brindó un dramático testimonio luego de sufrir robos en la vivienda de sus padres

La mujer denunció en diálogo con Noticiero 7 que delincuentes ingresaron dos veces a la casa de sus padres fallecidos, provocaron destrozos y se llevaron numerosos elementos.

Hoy 09:52

Una vecina de la ciudad de La Banda expresó públicamente su indignación y preocupación en diálogo con Noticiero 7 luego de sufrir reiterados robos en una vivienda ubicada en el barrio Centro, propiedad de sus padres fallecidos. Según denunció, los delincuentes ingresaron en dos oportunidades en menos de dos meses, causando importantes daños materiales y un fuerte perjuicio económico.

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“Si bien es cierto que se suceden numerosos robos en la calle y yo y mi familia hemos sido víctimas de eso aquí en La Banda sucesivas veces, en esta oportunidad sucedieron en esta vivienda dos robos consecutivos”, manifestó la mujer.

La damnificada, quien reside actualmente en el barrio 25 de Mayo, explicó que durante el primero de los hechos los delincuentes destruyeron distintos sectores de la propiedad y generaron una situación de riesgo para los vecinos de la zona.

“Rompieron portón, puerta delantera y trasera, cañerías de agua y de gas, medidor. Tuvimos que llamar a la guardia de la empresa porque pusieron en riesgo toda la cuadra dejando escape de gas”, relató.

Asimismo, aseguró que realizaron las denuncias policiales correspondientes, aunque lamentó no haber obtenido respuestas ni recuperación de los bienes sustraídos. “Cuando comentamos esto alrededor nuestro, lo que se escucha permanentemente es: ‘Tenemos que armarnos y defendernos’”, expresó con preocupación.

En otro tramo de su testimonio, la vecina apeló a una mayor intervención tanto de las autoridades como de la comunidad para poder esclarecer este tipo de hechos delictivos.

“Muchas veces pasa que en robos de gran cantidad de cosas, cuando uno necesariamente se tiene que ausentar para trabajar, nadie ve y nadie escucha, no hay testigos”, sostuvo.

Además, cuestionó la compra de objetos robados y consideró que muchas veces los delincuentes logran comercializar rápidamente los elementos sustraídos a precios bajos.

“Claramente son cosas robadas. Adquirirlas bajo esas condiciones implica entrar en el mismo juego y sostener este tipo de prácticas”, afirmó.

Finalmente, la mujer pidió colaboración vecinal y solicitó acceso a cámaras de seguridad que puedan ayudar a identificar a los responsables de los robos.

“Apelo a la consciencia colectiva, a que si ven este tipo de cosas, si tienen imágenes o han sido testigos, tanto en nuestro caso particular como en general, podamos actuar solidariamente en comunidad”, concluyó.