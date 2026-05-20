Detuvieron a tres changarines por desvalijar una vivienda

La Policía realizó múltiples allanamientos, los que terminaron con la detención de los involucrados. Los allanamientos se realizaron en distintos domicilios ubicados en el barrio Los Naranjos.

Hoy 10:29

Tres hombres fueron detenidos este miércoles por la mañana durante una serie de allanamientos realizados en la ciudad de La Banda, en el marco de una causa por hurto que era investigada por personal policial de la Comisaría Comunitaria N°14.

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Los apresados fueron identificados como:

Gabriel Alejandro Hoyos, de 29 años

Mauro Daniel Chaparro, de 26

Esteban Rafael Sandez, de 31 años

Todos con domicilios en distintos sectores de la ciudad bandeña y dedicados a trabajos informales como changarines.

El procedimiento se llevó a cabo cerca de las 7, en distintos domicilios ubicados en el barrio Los Naranjos y sobre calle Héctor Soria e Ingeniero Iturbe.

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Los operativos fueron realizados en cumplimiento de un oficio judicial dispuesto por la jueza de Control y Garantías de Banda y Robles, Dra. Luciana Carolina Oyola.

La investigación se originó a partir de una denuncia vinculada a un hecho de "hurto con autores desconocidos", causa que tiene como damnificado a Ángel Oscar Salvatierra. En ese contexto, efectivos de la dependencia, junto a personal de Prevención y de la Comisaría de la Mujer y la Familia, concretaron allanamientos simultáneos que terminaron con la detención de tres sospechosos.

Tras el procedimiento, los acusados fueron trasladados hacia la base de Reconocimiento Médico y posteriormente quedaron alojados en la dependencia policial interviniente, a disposición de la Justicia mientras continúan las actuaciones correspondientes.