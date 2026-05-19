La quinta edición del Smart City Expo Santiago del Estero quedó formalmente inaugurada

El evento reúne a expertos, empresas e instituciones internacionales.

Hoy 11:34

Con la presencia de representantes del sector público y privado, tanto de la provincia como del país y del exterior, el gobernador Elías Suárez encabezó este miércoles por la mañana la ceremonia de apertura de la quinta edición del Smart City Expo Santiago del Estero, que se desarrolla en el Centro de Convenciones Fórum.

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El mandatario estuvo acompañado por el vicegobernador Carlos Silva Neder y autoridades de Fira Barcelona Internacional, quienes participaron del tradicional corte de cintas simbólico del evento. La edición 2026 se realiza bajo el lema “De la estrategia a la acción: conectar, innovar, transformar”, y cuenta con la participación de destacadas figuras institucionales, entre ellas el senador Gerardo Zamora, el jefe de Gabinete Víctor Araujo, ministros, legisladores y funcionarios provinciales.

La presentación oficial se llevó a cabo ante un auditorio colmado, con la presencia de representantes del Poder Judicial, del ámbito académico, intendentes, empresarios y referentes de distintos sectores.

En esta edición se logró convocar a más de 150 empresas y 250 conferencistas, consolidando al Smart City Expo Santiago del Estero como un espacio de referencia para debatir y promover soluciones innovadoras orientadas a mejorar la calidad de vida en las ciudades.

Palabras del gobernador Elías Suárez

Al hacer uso de la palabra, Suárez dio la bienvenida y afirmó: “Santiago del Estero se consolida por quinto año consecutivo como sede de la innovación, el desarrollo urbano y el pensamiento tecnológico en Argentina”, al tiempo que agradeció a quienes hacen posible el evento, destacando que “el futuro también se construye desde el interior profundo”.

El gobernador valoró especialmente la participación de organismos internacionales y entidades de prestigio, como el BID, ONU Mujeres, FAO, Dubai Chambers, CEPAL, el Consejo Federal de Inversiones, SIPEC, la Sociedad Argentina de Inteligencia Artificial y el Laboratorio de IA de la UBA, además de embajadores, universidades, científicos e investigadores.

En otro tramo de su discurso, recordó que cuando en los grandes centros urbanos del mundo se comenzó a hablar de ciudades inteligentes y territorios sustentables, ese escenario parecía lejano para el norte argentino. Sin embargo, sostuvo que la provincia decidió avanzar en esa dirección: “Una comunidad inteligente es la que se basa en la ciencia y la tecnología como herramientas de transformación social”, poniendo la innovación al servicio de la dignidad humana, la infraestructura, la producción y el empleo.

Sobre el lema de esta edición, remarcó: “Planificar es nuestra obligación, pero gestionar y ejecutar es el verdadero compromiso con el pueblo”, y aseguró que Santiago del Estero “ya no espera el futuro, lo está ejecutando desde su identidad federal”.

Asimismo, subrayó que el mundo atraviesa una revolución tecnológica sin precedentes, y que la provincia eligió ser protagonista mediante una fuerte inversión en educación, conectividad, producción y formación de jóvenes. En ese sentido, afirmó: “Queremos que el talento santiagueño se quede aquí, que pueda innovar y exportar servicios al mundo desde su lugar de origen”.

El mandatario también puso el acento en la economía del conocimiento, a la que definió como “la llave de la independencia económica y la soberanía cultural”, y remarcó que no es posible pensar en ciudades inteligentes sin sustentabilidad y una mirada humana. En esa línea, destacó la importancia del cuidado del ambiente, la gestión del agua y el diseño de espacios urbanos inclusivos.

En cuanto al rol del Estado, sostuvo que “modernizar es construir un gobierno eficiente”, donde el sector público sea un facilitador del desarrollo y no un obstáculo. Además, enfatizó que el progreso requiere del trabajo conjunto entre lo público y lo privado, como motor de transformación.

Dirigiéndose a las empresas presentes, tanto nacionales como internacionales, Suárez aseguró: “Santiago del Estero es una provincia previsible, con equilibrio fiscal, seguridad jurídica y una firme decisión de acompañar inversiones que generen valor agregado y empleo local”.

Finalmente, el gobernador concluyó: “Hoy, desde el corazón del Norte Argentino, demostramos que estamos a la vanguardia del debate global sobre desarrollo urbano y social”, y destacó que el encuentro representa una oportunidad clave para intercambiar experiencias, aprender y generar alianzas que lleven la innovación a toda la provincia.