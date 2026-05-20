Pablo Guiñazú viaja a Santiago del Estero para negociar su llegada a Güemes

El “Cholo” es el principal apuntado por la dirigencia gaucha para reemplazar a Juan Vita. Podría asumir este miércoles y debutar el domingo ante Patronato.

Hoy 11:20

Pablo Guiñazú está rumbo a Santiago del Estero para negociar su llegada a Güemes y convertirse en el nuevo entrenador del Gaucho. Tras la salida de Juan Vita, la dirigencia aceleró las gestiones y el exmediocampista aparece como el gran candidato para asumir en este delicado momento futbolístico del equipo.

Si bien todavía no existe una confirmación oficial, las conversaciones están avanzadas y el arribo del “Cholo” podría concretarse en las próximas horas. Incluso, no se descarta que el nuevo cuerpo técnico tome las riendas del plantel profesional este mismo miércoles para comenzar rápidamente con los trabajos de cara al próximo compromiso.

La intención de la dirigencia de Güemes es cerrar cuanto antes al sucesor de Vita, ya que el equipo necesita reaccionar de inmediato en la Primera Nacional. El debut de Guiñazú podría darse este domingo, cuando el Gaucho reciba a Patronato en condición de local en un partido clave por la permanencia.

El exvolante cuenta con experiencia como entrenador tras sus pasos por Atlético Tucumán, Sol de América y Talleres de Córdoba, institución donde además dejó una marca importante durante su etapa como futbolista profesional y referente del club.

La posible llegada de Guiñazú se produce luego de la dura derrota sufrida ante Colegiales en Munro, resultado que dejó al conjunto santiagueño en zona de descenso y precipitó la salida de Vita. Ahora, todas las miradas apuntan al “Cholo”, el hombre elegido para intentar cambiar el rumbo futbolístico y encarar una etapa decisiva de la temporada.