Conmebol publicó los audios del VAR por las polémicas que reclamó Boca ante Cruzeiro

La entidad sudamericana difundió las conversaciones arbitrales sobre el gol anulado a Miguel Merentiel y la mano de Lucas Romero que el Xeneize pidió como penal en la Bombonera.

Hoy 12:18

El empate 1-1 entre Boca Juniors y Cruzeiro por la Copa Libertadores dejó mucha bronca en el conjunto argentino por dos jugadas puntuales que generaron polémica en la Bombonera. Luego del partido, la CONMEBOL publicó los audios del VAR para explicar las decisiones tomadas por el árbitro Jesús Valenzuela y por Ángel Arteaga desde la cabina de videoarbitraje.

Uno de los puntos que más llamó la atención fue que en el material difundido por Conmebol no apareció la revisión del gol del conjunto brasileño, una acción que había sido observada por una posible mano de Kaiki Bruno antes del centro que terminó en el tanto de Fagner.

La explicación del VAR sobre el gol anulado a Merentiel

La primera jugada incluida en los audios corresponde al gol convertido por Miguel Merentiel sobre el final del encuentro, que fue invalidado por una mano previa de Milton Delgado.

Según trascendió, si bien el reglamento habla de una mano inmediata del jugador que convierte, la FIFA instruyó a los árbitros a sancionar aquellas acciones previas que tengan un impacto directo en el gol.

En el video difundido por Conmebol, la explicación indica: “En la trayectoria, un atacante de casaca azul bloquea el balón con la mano, que se encontraba en una posición antinatural y ocupando un espacio, por eso es infracción por mano sancionable. Durante el chequeo, el VAR analiza la jugada y considera una infracción de mano sancionable”.

El detalle de los audios del VAR sobre la mano de Milton Delgado

VAR: “Mano en ataque. Cabecea blanco, el brazo está abierto y ahí pega en la mano y baja”.

“Mano en ataque. Cabecea blanco, el brazo está abierto y ahí pega en la mano y baja”. AVAR: “Se ve el contacto”.

“Se ve el contacto”. VAR: “Es una mano sancionable”.

“Es una mano sancionable”. AVAR: “Vamos a invitarlo para que lo coteje”.

“Vamos a invitarlo para que lo coteje”. VAR: “Jesús, te invito a un On Field Review por una posible mano en ataque”.

“Jesús, te invito a un On Field Review por una posible mano en ataque”. VAR: “Cambia la dirección de la pelota”.

“Cambia la dirección de la pelota”. Árbitro: “Dale, voy con mano”.

La jugada de Lucas Romero que Boca reclamó como penal

La segunda gran polémica se produjo en el cierre del partido, cuando Lucas Romero frenó la pelota con su brazo izquierdo antes de despejar dentro del área. Todo Boca Juniors reclamó penal, aunque desde el VAR entendieron que no existía infracción y ni siquiera llamaron al árbitro principal para revisar la acción en el monitor.

La explicación oficial de la Conmebol sostuvo: “El brazo del defensor se encontraba en una posición natural como consecuencia de su movimiento corporal y justificable para la acción que realiza. Durante el chequeo, el VAR analiza la acción confirmando la decisión de campo”.

El detalle de los audios del VAR sobre la mano de Lucas Romero