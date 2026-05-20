Violento episodio contra Gustavo Coleoni tras la derrota de San Miguel ante Mitre: le abrieron las 4 cubiertas

Luego de la dura derrota de San Miguel ante Mitre en Santiago del Estero por 4 a 0 en la fecha 14 de la Primera Nacional, el entrenador Gustavo Coleoni fue víctima de un grave episodio al regresar a Buenos Aires.

Según trascendió, al dirigirse al estacionamiento del club para retirar su vehículo particular, el DT se encontró con todas las cubiertas tajeadas. El hecho generó preocupación e indignación dentro de la institución, teniendo en cuenta el delicado presente futbolístico que atraviesa el equipo.

Desde San Miguel emitieron un comunicado oficial repudiando lo sucedido y manifestando su apoyo al entrenador. En el mensaje, la dirigencia condenó cualquier acto de violencia y pidió respeto en medio de un contexto deportivo complicado.

El ciclo de Gustavo Coleoni no atraviesa su mejor momento en el Verde. En lo que va de la temporada, el equipo acumula apenas tres victorias, seis empates y cuatro derrotas, números que lo ubican en el 14° puesto de la tabla y lejos de los principales objetivos.

La goleada sufrida frente a Mitre profundizó el malestar de los hinchas, aunque desde el club dejaron en claro su rechazo absoluto a cualquier tipo de agresión o intimidación contra integrantes de la institución.