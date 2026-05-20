Silva Neder: “Santiago del Estero no está esperando el futuro: lo está construyendo desde sus propias raíces federales”

El vicegobernador destacó el posicionamiento de la provincia como referente en innovación y sostuvo que la tecnología debe estar al servicio del desarrollo humano y la equidad territorial.

Hoy 13:51

Con la apertura oficial de la quinta edición de la Smart City Expo Santiago del Estero en el Centro de Convenciones Fórum, la provincia reafirma su lugar como uno de los principales polos de innovación, desarrollo urbano y pensamiento tecnológico de la Argentina.

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En ese marco, el vicegobernador Carlos Silva Neder sostuvo que “Santiago del Estero no está esperando el futuro, lo está construyendo desde sus propias raíces federales”, y remarcó que ser sede por quinto año consecutivo de este encuentro internacional evidencia que las provincias del interior pueden liderar la agenda tecnológica regional.

Para el funcionario, una comunidad inteligente es aquella que utiliza la ciencia y la tecnología como herramientas de transformación social, poniendo la innovación al servicio de la dignidad humana, la infraestructura básica, el acceso al agua, la producción y la generación de empleo genuino.

En esa línea, Silva Neder afirmó que la provincia avanza en un proceso de adaptación a los desafíos contemporáneos sin resignar su identidad, integrando la vanguardia tecnológica con las necesidades estructurales del interior.

Finalmente, subrayó que la innovación es clave para reducir desigualdades, al considerar que constituye el principal vehículo para eliminar asimetrías y garantizar soluciones eficientes en todo el territorio.