Comienza el juicio por la muerte de Rubén Oviedo en Jujuy

El juicio por la muerte de Rubén Oviedo, atropellado en 2019, comenzó con Mauro Aredes como imputado por homicidio simple con dolo eventual.

Hoy 14:26

El juicio oral por la muerte de Rubén "Pocho" Oviedo, quien fue atropellado el 13 de abril de 2019, dio inicio en los Tribunales de Jujuy después de una larga espera de siete años. El único imputado es Mauro Luciano Aredes, de 28 años, quien enfrenta cargos por presunto homicidio simple con dolo eventual debido a su conducta al volante, que incluía un nivel de alcohol en sangre de 0,25 g/l.

La primera audiencia se llevó a cabo en la Sala del segundo piso, donde los jueces María Margarita Nallar, Mario Ramón Puig y Ana Carolina Pérez Rojas dirigieron el proceso. El fiscal Juan Luis Sorbello representa al estado, mientras que la familia Oviedo está representada por el abogado Carlos Sebastián Espada, y Aredes es defendido por Ezequiel Eduardo Martínez.

Este caso se rige por el Código Procesal Penal provincial vigente en el momento del hecho, que data de 2009. Durante la apertura del juicio, Aredes optó por no declarar, un derecho que le asiste como acusado. Posteriormente, se escucharon las declaraciones de testigos, incluyendo a la hija de la víctima.

Patricia Oviedo, quien testificó sobre el impacto emocional de la pérdida, expresó: "Hoy día declaré por ser la hija. La verdad que bastante duro". Su testimonio destacó la transición de su padre de una persona sana a una con deterioro significativo en su salud tras el accidente.

Los efectivos policiales que llegaron a la escena del incidente también brindaron su testimonio, lo que fue considerado crucial por el abogado Espada. Él mencionó que las declaraciones sugieren que Aredes intentó huir del lugar del accidente, lo que puede implicar una intención de homicidio.

El juicio consta de cuatro audiencias, la próxima programada para mañana, seguida de otras el 28 de este mes y el 2 de junio. Al finalizar, la Oficina de Gestión Judicial determinará la fecha del veredicto.

Patricia Oviedo también comentó sobre la importancia del juicio después de tantos años, afirmando que la familia siente que finalmente se hace justicia. "A mi papá ya no lo recupero más. Por lo menos, que su muerte no sea en vano y que sea un antecedente para que esto pare", concluyó.