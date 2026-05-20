Destacada disertación de Juan Corvalán en la 5° edición de Smart City en Santiago del Estero

La entrevista y moderación estuvieron a cargo del especialista en IA, Claudio Martínez, quien condujo un intercambio centrado en los desafíos tecnológicos.
En el marco de la quinta edición de Smart City Expo Santiago del Estero, que se desarrollará este miércoles 20 y jueves 21 en el Fórum Centro de Convenciones, se llevó adelante una destacada disertación sobre inteligencia artificial, innovación y gobierno que ofreció Juan Corvalán, director del Laboratorio de Inteligencia Artificial de la Universidad de Buenos Aires.
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Juan Corvalán
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La entrevista y moderación estuvieron a cargo del especialista en IA, Claudio Martínez, quien condujo un intercambio centrado en los desafíos tecnológicos que enfrentan los gobiernos y las oportunidades que abre la transformación digital en la gestión pública.
El encuentro contó además con la presencia del senador Gerardo Zamora, la ex gobernadora Claudia de Zamora; el vicegobernador Carlos Silva Neder y el jefe de Gabinete, Víctor Araujo, entre otras autoridades provinciales, funcionarios, empresarios y referentes del ámbito tecnológico y académico.