Destacada disertación de Juan Corvalán en la 5° edición de Smart City en Santiago del Estero

La entrevista y moderación estuvieron a cargo del especialista en IA, Claudio Martínez, quien condujo un intercambio centrado en los desafíos tecnológicos.

Hoy 15:44

En el marco de la quinta edición de Smart City Expo Santiago del Estero, que se desarrollará este miércoles 20 y jueves 21 en el Fórum Centro de Convenciones, se llevó adelante una destacada disertación sobre inteligencia artificial, innovación y gobierno que ofreció Juan Corvalán, director del Laboratorio de Inteligencia Artificial de la Universidad de Buenos Aires.

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Juan Corvalán

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La entrevista y moderación estuvieron a cargo del especialista en IA, Claudio Martínez, quien condujo un intercambio centrado en los desafíos tecnológicos que enfrentan los gobiernos y las oportunidades que abre la transformación digital en la gestión pública.

El encuentro contó además con la presencia del senador Gerardo Zamora, la ex gobernadora Claudia de Zamora; el vicegobernador Carlos Silva Neder y el jefe de Gabinete, Víctor Araujo, entre otras autoridades provinciales, funcionarios, empresarios y referentes del ámbito tecnológico y académico.