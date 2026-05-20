Enriquecedor debate en el Smart City 2026 sobre inteligencia artificial aplicada a la seguridad urbana

Un espacio de reflexión sobre el impacto de las nuevas tecnologías en la prevención del delito y la gestión de las ciudades.

Hoy 15:13

En el marco de la Smart City Expo Santiago del Estero 2026, que se desarrolla los días 20 y 21 de mayo en el Centro de Convenciones Fórum, se llevó a cabo en la sala Juan Francisco Borges la charla sobre “Inteligencia artificial aplicada a la seguridad urbana”, un espacio de reflexión sobre el impacto de las nuevas tecnologías en la prevención del delito y la gestión de las ciudades.

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La actividad tomó como punto de partida los datos del Banco Interamericano de Desarrollo, que señalan que las ciudades de América Latina concentran algunos de los mayores desafíos en materia de seguridad ciudadana a nivel global. En ese contexto, los especialistas analizaron cómo la inteligencia artificial y la analítica predictiva pueden contribuir a fortalecer las tareas de prevención, optimizar recursos y mejorar la capacidad de respuesta ante situaciones de riesgo.

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La mesa fue moderada por el director de la Asociación Latinoamericana de Seguridad, Matías Favaro, y contó con las exposiciones del creador de "Ojos en Alerta", Cristian Méndez; BDM Smart Cities, NEC, Fernanda Cuadrado y el ejecutivo regional de IA, Nubax, Gonzalo Olazabal.

Durante el encuentro también se debatieron criterios vinculados a la gobernanza, la transparencia y el uso responsable de los datos en las políticas públicas de seguridad urbana, poniendo el foco en la necesidad de implementar herramientas tecnológicas con una mirada ética y eficiente.