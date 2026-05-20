Del maíz a la tecnología: la propuesta santiagueña que convierte materiales orgánicos en impresión 3D

Por Álvaro Cortez

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En el marco de Smart City Expo Santiago del Estero 2026, Proyecto Qelqa presentó su propuesta vinculada a la fabricación de filamentos PLA para impresoras 3D, con una mirada orientada a la innovación, la accesibilidad y el cuidado del ambiente.

En diálogo con Diario Panorama, Gonzalo Barrionuevo, encargado del proyecto, explicó que Qelqa es una empresa nueva dedicada a la producción de filamento para impresión 3D.

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“Somos una de las tres empresas que hay en Argentina que se dedica a la fabricación de filamento PLA para la utilización en impresoras 3D”, señaló.

Fotografía: Máximo Rojas

Barrionuevo indicó que el material que producen es semi-orgánico, biodegradable y amigable con el medio ambiente, además de estar pensado para facilitar el acceso a quienes buscan emprender o iniciarse en el mundo de la impresión 3D.

“El límite es la creatividad de la persona. Se puede imprimir lo que uno imagine y llevar de lo abstracto a lo concreto en cuestión de minutos”, expresó.

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El uso de este tipo de filamentos permite desarrollar piezas para distintos rubros, desde objetos personalizados hasta aplicaciones vinculadas a la medicina, la planificación profesional, el entrenamiento, souvenirs, llaveros, vasos y otros productos.

Fotografía: Máximo Rojas

Según explicó, el proceso de fabricación parte de un material derivado del aceite de maíz, la caña de azúcar y el almidón, que llega en forma de pellet. Luego se mezcla con color, atraviesa un sistema de nivelación láser para alcanzar un diámetro constante de 1,75 milímetros, pasa por una etapa de secado y finalmente llega al empaquetado.

“Lo que hacemos es fabricar la materia prima para que se puedan imprimir piezas sólidas a partir de diseños descargados de la web o personalizados mediante software de diseño”, detalló.

Barrionuevo también explicó que la calidad final de una impresión depende de varios factores: la consistencia del filamento, el correcto embobinado, la ausencia de humedad, el dispositivo utilizado y la configuración realizada por el usuario.

Sobre su participación en Smart City, destacó que se trata de una experiencia importante para mostrar el proyecto y acercar la impresión 3D al público.

“La verdad que es algo muy lindo poder llegar y estar en Smart City”, expresó.