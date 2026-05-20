“Hay que levantar la mirada”: Gerardo Zamora defendió la planificación y la innovación en la Smart City Expo

El senador nacional resaltó la importancia de sostener espacios de innovación y debate tecnológico en Santiago del Estero. También remarcó la necesidad de humanizar las ciudades y mantener políticas de planificación a largo plazo.

Hoy 16:42

En el marco de la quinta edición de la Smart City Expo, el senador nacional Gerardo Zamora destacó la relevancia de continuar impulsando espacios de innovación tecnológica y debate sobre el futuro de las ciudades, aun en medio del complejo escenario económico que atraviesa el país.

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Durante su participación en el evento internacional que se desarrolla en Santiago del Estero, el exgobernador felicitó al actual mandatario provincial, Elías Suárez, y a todo su equipo de trabajo por sostener una iniciativa que volvió a posicionar a la provincia dentro del circuito mundial de ciudades inteligentes.

“Primero felicitar al gobernador y al equipo por mantener esta Expo tecnológica y de innovación, que discute no solamente cómo avanzar en la mejora tecnológica de las ciudades y de las prestaciones públicas, sino también cuestiones vinculadas a la calidad de vida de la gente”, expresó.

En ese sentido, Zamora remarcó que uno de los grandes desafíos actuales pasa por debatir el impacto de las nuevas tecnologías y el uso responsable de la inteligencia artificial.

“Hoy existen muchas discusiones sobre la inteligencia artificial y sobre el uso ético de la misma. Por eso es muy importante contar con exponentes y especialistas de nivel internacional en una feria como esta”, señaló.

El senador también puso en valor el posicionamiento internacional que logró Santiago del Estero al integrar el calendario global de la Smart City Expo, organizada por Fira Barcelona.

“Fira Barcelona realiza este tipo de encuentros en ciudades como Shanghái, Doha o Nueva York. Que Santiago del Estero esté dentro de esa grilla ya es un posicionamiento importante en sí mismo”, sostuvo.

Además, consideró que este tipo de eventos fortalecen la imagen de la provincia tanto a nivel nacional como internacional y generan un ámbito propicio para debatir sobre el futuro urbano y las políticas públicas.

“El espacio de debate y discusión es muy bueno. Hay mucho interés y mucha gente observando lo que sucede aquí”, afirmó.

Durante la entrevista, Zamora también se refirió al contexto económico y social del país y sostuvo que, pese a las dificultades actuales, resulta fundamental sostener políticas de planificación a largo plazo.

“Hoy no se está viviendo un clima muy bueno ni en lo económico ni en las perspectivas presentes e inmediatas. Por eso hay que levantar la mirada y seguir trabajando en cuestiones de planificación”, manifestó.

En esa línea, advirtió que abandonar esos procesos podría traer consecuencias en el futuro.

“Si dejamos de planificar ahora, después es muy difícil retomar esas políticas, incluso aunque las condiciones mejoren”, indicó.

Finalmente, dejó un mensaje esperanzador respecto al futuro de la provincia y del país.

“Siempre hay que tener esperanza. Ese es el mensaje que damos”, concluyó.

En otro tramo de la charla, el senador reflexionó sobre el crecimiento urbano y aseguró que el principal desafío de las ciudades modernas no pasa únicamente por incorporar tecnología, sino también por construir espacios más humanos e inclusivos.

“El 80% de la humanidad vive en ciudades y la discusión fundamental es cómo humanizar cada vez más la vida en la ciudad”, expresó.

Asimismo, destacó la amplia participación de empresas, organismos públicos, instituciones privadas y especialistas que forman parte de esta nueva edición de la Smart City Expo, consolidando a Santiago del Estero como uno de los principales polos de innovación tecnológica del norte argentino.