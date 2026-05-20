El B° Avenida será beneficiado con un amplio operativo integral de obras públicas

La Municipalidad inició el “Operativo de Integración Social” con trabajos de nivelación y aporte de base estabilizada en distintas calles del sector, tras los reclamos de los vecinos por el deterioro de las calzadas.

Hoy 17:28

La Municipalidad de La Banda, a través de la Secretaría de Obras Públicas, puso en marcha el “Operativo de Integración Social” en el barrio Avenida, con intervenciones destinadas a mejorar la transitabilidad y las condiciones de las calles más afectadas por el desgaste y las lluvias.

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Los trabajos incluyeron la nivelación y el aporte de base estabilizada en las calles África y Asia, donde se realizaron tareas de acondicionamiento en una extensión aproximada de 500 metros sobre calle África y 200 metros sobre calle Asia, según informaron desde el área municipal.

Estas acciones forman parte de un plan de mantenimiento que busca recuperar la circulación vehicular en sectores que presentaban serias dificultades, mejorando la accesibilidad y la seguridad para los vecinos.

Las tareas fueron ejecutadas por personal de la Secretaría de Obras Públicas, en respuesta a reiterados pedidos de los habitantes del barrio, quienes habían manifestado el deterioro progresivo de las calzadas.

En ese marco, el intendente de La Banda, Roger Nediani, destacó el inicio de las obras y explicó que los trabajos abarcan distintas arterias del barrio.

“Comenzamos esta semana a trabajar en el barrio Avenida sobre las calles Asia, África, Europa y Oceanía con la nivelación de la calzada y posterior aporte de base estabilizada. Son sectores que se vieron muy afectados por las intensas lluvias que tuvimos en el verano y ahora que ha mejorado el clima podemos estar presentes cumpliendo con el compromiso que asumimos con los vecinos”, señaló.

Desde el municipio indicaron que estas intervenciones continuarán en otros puntos de la ciudad, en el marco de un plan integral de mejora de calles que busca optimizar la infraestructura urbana y responder a las necesidades planteadas por la comunidad.