El Gobierno refuerza la alianza con gobernadores y acelera acuerdos económicos en medio de la agenda legislativa

Luis Caputo encabezó reuniones con mandatarios provinciales para avanzar en financiamiento internacional y proyectos de infraestructura, en paralelo a la estrategia política del oficialismo en el Congreso.

Hoy 17:51

En un escenario marcado por negociaciones clave en el Congreso y la proyección electoral hacia 2027, el Gobierno de Javier Milei avanza en el fortalecimiento de su vínculo con los gobernadores, considerados actores centrales tanto para la gobernabilidad como para la construcción de apoyos legislativos.

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En ese marco, el ministro de Economía, Luis Caputo, encabezó este miércoles dos reuniones con mandatarios provinciales en medio de la parálisis de la obra pública nacional y la necesidad de reactivar proyectos de inversión.

Uno de los encuentros fue con el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, con quien se avanzó en la firma de contragarantías para financiamientos del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), junto al dirigente Diego Santilli.

Según se informó, los acuerdos incluyen dos programas de inversión orientados a infraestructura, conectividad vial y regularización de barrios populares, con impacto directo en miles de hogares y alcance indirecto a más de dos millones de personas.

El primero de los programas apunta a mejorar la infraestructura urbana y la integración social, mientras que el segundo contempla el desarrollo de infraestructura resiliente, generación de empleo vinculado al turismo y fortalecimiento de la capacidad de respuesta ante emergencias.

En paralelo, Caputo mantuvo otro encuentro con el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, uno de los mandatarios que también mantiene acuerdos políticos con La Libertad Avanza en el marco de la estrategia electoral.

Durante la reunión se analizó el impacto del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) aplicado al proyecto del Parque Solar El Quemado, una de las iniciativas energéticas más relevantes del país.

Según el Ministerio de Economía, el emprendimiento representa más del 11% de la capacidad solar instalada en Argentina y se posiciona como el parque fotovoltaico más grande del país, con un impacto clave en la matriz energética y en la generación de empleo.

Desde el Gobierno destacaron que estas iniciativas forman parte de una estrategia más amplia para atraer inversiones, fortalecer la actividad productiva y consolidar acuerdos políticos con las provincias, en un contexto de negociaciones permanentes con el Congreso y el sistema federal.