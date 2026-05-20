Educación, empleo y tecnología fueron protagonistas de una destacada charla en Smart City Expo

Referentes académicos, funcionarios y representantes del sector tecnológico debatieron sobre formación y transformación productiva en el marco del evento que se desarrolla en Santiago del Estero.
En el marco de la quinta edición del Smart City Expo Santiago del Estero 2026, este miércoles se desarrolló una charla plenaria centrada en “Formación, empleo y transformación productiva en la ciudad inteligente”, en las instalaciones del Centro de Convenciones Fórum.
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La actividad fue organizada de manera conjunta por la Universidad Nacional de Santiago del Estero y la Universidad Católica de Santiago del Estero, y contó con la moderación de Paola Cyntia Yorbandi.
Durante el encuentro expusieron el rector de la Unse, Marcelino Ledesma; el rector de la Ucse, Luis Lucena; el secretario de Educación, Ciencia y Tecnología de Santiago del Estero, Adrián Suárez; el presidente de la Cámara de Tecnología de Santiago del Estero, Sebastián Cavadini; y Jorge Luis Melián, representante del Ministerio de la Producción.
A lo largo de la jornada, los disertantes analizaron distintos ejes vinculados a la formación profesional, el empleo, la reconversión productiva y el impacto de la innovación tecnológica en el desarrollo de las ciudades inteligentes.
Asimismo, se destacó la importancia de fortalecer el vínculo entre el sistema educativo, el sector productivo y las nuevas tecnologías para generar mayores oportunidades laborales y acompañar los cambios que demanda el mundo actual.
El espacio permitió además compartir experiencias y perspectivas sobre los desafíos de la transformación digital y el rol estratégico de la educación en la construcción de comunidades más innovadoras e integradas.