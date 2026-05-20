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Educación, empleo y tecnología fueron protagonistas de una destacada charla en Smart City Expo

Referentes académicos, funcionarios y representantes del sector tecnológico debatieron sobre formación y transformación productiva en el marco del evento que se desarrolla en Santiago del Estero.

Hoy 18:24

En el marco de la quinta edición del Smart City Expo Santiago del Estero 2026, este miércoles se desarrolló una charla plenaria centrada en “Formación, empleo y transformación productiva en la ciudad inteligente”, en las instalaciones del Centro de Convenciones Fórum.

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La actividad fue organizada de manera conjunta por la Universidad Nacional de Santiago del Estero y la Universidad Católica de Santiago del Estero, y contó con la moderación de Paola Cyntia Yorbandi.

Durante el encuentro expusieron el rector de la Unse, Marcelino Ledesma; el rector de la Ucse, Luis Lucena; el secretario de Educación, Ciencia y Tecnología de Santiago del Estero, Adrián Suárez; el presidente de la Cámara de Tecnología de Santiago del Estero, Sebastián Cavadini; y Jorge Luis Melián, representante del Ministerio de la Producción.

A lo largo de la jornada, los disertantes analizaron distintos ejes vinculados a la formación profesional, el empleo, la reconversión productiva y el impacto de la innovación tecnológica en el desarrollo de las ciudades inteligentes.

Asimismo, se destacó la importancia de fortalecer el vínculo entre el sistema educativo, el sector productivo y las nuevas tecnologías para generar mayores oportunidades laborales y acompañar los cambios que demanda el mundo actual.

El espacio permitió además compartir experiencias y perspectivas sobre los desafíos de la transformación digital y el rol estratégico de la educación en la construcción de comunidades más innovadoras e integradas.

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