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En vivo: Talleres y Atlético Tucumán se juegan el pase a octavos en la Copa Argentina

El Matador y el Decano se enfrentarán este miércoles por los dieciseisavos de final. Los cordobeses buscan cerrar el semestre con una alegría tras el golpe en el clásico.

Hoy 18:40

Talleres de Córdoba y Atlético Tucumán se enfrentarán este miércoles desde las 17.00 por los dieciseisavos de final de la Copa Argentina. El Matador intentará dejar atrás el duro golpe sufrido en el clásico cordobés y avanzar de ronda ante un Decano que tampoco logró hacer pie durante el primer semestre.

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