Norma Fuentes destacó la innovación y el desarrollo tecnológico de Santiago en la Smart City Expo 2026

La intendente participó de la quinta edición del evento en el Fórum y resaltó la importancia de la educación, la modernización del Estado y el impacto de las nuevas tecnologías en la calidad de vida de los vecinos.

Hoy 18:32

La intendente, Ing. Norma Fuentes, participó de la quinta edición de la Smart City Expo Santiago del Estero, que se desarrolla en el Centro de Convenciones Fórum, donde destacó el rol de la innovación y la tecnología en el desarrollo urbano de la provincia.

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En diálogo con el stand de Radio Panorama, la jefa comunal sostuvo que “siempre hay que poner la mirada hacia arriba” y subrayó la importancia de estos espacios de intercambio en la región, especialmente en el norte argentino.

“Innovar y transformar tiene que ver con una realidad del territorio nuestro. Apostamos en el eje central que para nosotros es la educación. Santiago del Estero es una provincia puntera en desarrollo tecnológico. Buscamos beneficiar al vecino de la ciudad desde soluciones dinámicas mediante las nuevas tecnologías”, expresó.

En ese sentido, remarcó que la participación en este tipo de ferias permite mostrar resultados concretos de políticas públicas orientadas a la modernización del Estado y la transformación digital.

Fuentes también destacó el acompañamiento del senador nacional Gerardo Zamora y valoró el trabajo conjunto en la implementación de distintas iniciativas de innovación en la provincia.

Entre los ejemplos mencionados, hizo referencia a la incorporación de colectivos eléctricos en el sistema de transporte, como parte de una estrategia de modernización y sustentabilidad.

La intendente señaló además que, pese al contexto económico complejo, se continúa trabajando con el objetivo de mejorar la eficiencia de los servicios públicos y generar beneficios para la economía provincial.