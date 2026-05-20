Argentina registró un superávit comercial histórico de US$2.711 millones en abril

El resultado fue impulsado por un récord de exportaciones y marca el vigésimo noveno mes consecutivo con saldo positivo en la balanza comercial, según informó el organismo oficial.

Hoy 18:59

El informe del Intercambio Comercial Argentino (ICA) publicado por el Indec reveló este miércoles que el país alcanzó en abril un superávit comercial histórico de US$2.711 millones, acompañado por un nivel récord de exportaciones de US$8.914 millones.

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El resultado representa el vigésimo noveno mes consecutivo de saldo positivo en la balanza comercial, con un incremento de US$2.496 millones respecto al mismo mes del año anterior.

La expansión del superávit estuvo explicada principalmente por el fuerte crecimiento de las exportaciones, que registraron una suba interanual del 33,6%, alcanzando máximos históricos en distintos rubros, especialmente en Combustibles y Energía y en Manufacturas de Origen Industrial, que tocaron niveles no registrados desde noviembre de 2012.

En contraste, las importaciones mostraron una caída del 4% interanual, lo que también contribuyó al resultado positivo, aunque refleja un menor dinamismo en la actividad productiva que depende de insumos externos.

La baja en las compras al exterior se explicó por una reducción del 7% en las cantidades importadas, sumada a un incremento del 4,1% en los precios, con caídas significativas en la adquisición de bienes de capital (-5,9%) y en piezas y accesorios para bienes de capital (-17,4%), mientras que los bienes intermedios mostraron una leve suba.

En cuanto al desempeño exportador, todos los grandes rubros mostraron crecimiento. Se destacaron los aumentos de 85,9% en Combustibles y Energía, 43,3% en Manufacturas de Origen Industrial, además de avances en Productos Primarios (25%) y Manufacturas de Origen Agropecuario (14,1%).

En este contexto, el ministro de Economía, Luis Caputo, celebró el desempeño del sector energético, que alcanzó un récord mensual histórico con un superávit de US$1.402 millones, impulsado por mayores exportaciones y una fuerte reducción de importaciones en ese rubro.

“El sector continúa creciendo y exportando energía argentina al mundo… hoy, gracias a todas las políticas que hemos tomado desde la presidencia de Javier Milei, somos una solución para el mundo”, expresó el funcionario.

El Gobierno destacó que el resultado refuerza la tendencia de equilibrio externo, en un contexto donde el desempeño exportador aparece como uno de los principales motores de la economía en lo que va del año.