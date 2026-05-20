Daniela Christiansson y Maxi López celebran su reencuentro en Argentina

Daniela Christiansson llega a Buenos Aires con sus hijos, celebrando un reencuentro familiar con Maxi López que destaca la cultura argentina.

Hoy 19:26

La llegada de Daniela Christiansson a Buenos Aires marca el inicio de una nueva etapa para Maxi López y su familia. La modelo sueca arribó al país acompañada de sus hijos Elle y Lando, generando una atmósfera de emoción y expectativa. Este reencuentro, largamente planeado por el exfutbolista, fue celebrado en redes sociales y se volvió viral gracias a las entrañables postales familiares que compartieron.

Al aterrizar en Ezeiza, Maxi recibió a Daniela con un desayuno típico argentino, que incluía mate y facturas. La mesa, repleta de medialunas, churros y sanguchitos de miga, simbolizaba la integración de la familia a la cultura local. “Así te espero en Argentina”, expresó Maxi en sus redes sociales, evidenciando su entusiasmo por compartir la vida cotidiana con su familia.

Daniela, quien rápidamente conquistó a los seguidores de Maxi y a la prensa local, no tardó en compartir sus primeras impresiones. Horas después del desayuno, publicó una selfie en el parque de la casa, disfrutando del sol y degustando un clásico sándwich de miga. “Buenos Aires, Argentina”, escribió junto a un emoji de corazón, reflejando su rápida adaptación a las costumbres argentinas.

El momento más esperado por Maxi fue el reencuentro de todos sus hijos bajo el mismo techo. En un video que se volvió viral, se observa a Valentino, Constantino y Benedicto (los hijos de Maxi con Wanda Nara) jugando con Elle. Esta escena, llena de risas y juegos, significa para Maxi la realización de su sueño familiar: “Finalmente, todos juntos”, comentó junto a la grabación que fue celebrada por miles de seguidores.

La mudanza de la familia a Argentina está programada para el próximo 20 de mayo. Maxi, Daniela, Elle y Lando se mudarán a una lujosa casa en Nordelta, un barrio exclusivo de la provincia de Buenos Aires. La residencia, con un alquiler de más de 20 mil dólares mensuales, fue escogida por su cercanía a la casa de los hijos mayores y por sus comodidades, que incluyen piscina y vistas al lago.

La decisión de mudarse a Buenos Aires responde a la creciente popularidad de Maxi tras su participación en MasterChef Celebrity, lo que ha abierto nuevas oportunidades laborales. No obstante, su principal objetivo es reunir a sus hijos para que convivan, compartan juegos y crezcan juntos. La llegada de Daniela y sus hijos menores representa el inicio de este proyecto de vida tan esperado.

La adaptación de Daniela a la vida argentina parece ser fluida y entusiasta. Además de disfrutar del mate, ha compartido imágenes de Elle practicando deportes y de Lando con su nuevo pasaporte, sugiriendo que esta estadía será prolongada. La mudanza a Nordelta y la convivencia con los hijos de Maxi simbolizan la realización de un sueño familiar, permitiendo construir nuevos recuerdos y lazos en un ambiente de amor.