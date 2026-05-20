Un River alternativo va por la clasificación en la Sudamericana ante Bragantino

El Millonario enfrenta este miércoles al conjunto brasileño en el Monumental por la quinta fecha del Grupo H. Eduardo Coudet preservará titulares pensando en la final del Torneo Apertura frente a Belgrano, pero buscará un triunfo que le asegure el pase a octavos de final.
River Plate recibirá este miércoles a RB Bragantino desde las 21.30 en el estadio Estadio Monumental, por la quinta fecha del Grupo H de la Copa Sudamericana. El equipo dirigido por Eduardo Coudet llega en un gran momento futbolístico y buscará una victoria que le permita asegurar su clasificación a los octavos de final del certamen continental.
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El conjunto de Núñez viene de atravesar semanas intensas y de máxima exigencia. Luego del triunfazo ante San Lorenzo y de eliminar a Rosario Central para meterse en la final del Torneo Apertura, el Millonario levantó notablemente su nivel futbolístico y recuperó la confianza de los hinchas. Ahora, antes de la definición frente a Belgrano del próximo domingo en Córdoba, intentará cerrar su clasificación internacional.
River Plate lidera el Grupo H con 10 puntos y mantiene una ventaja de cuatro unidades sobre sus perseguidores. Incluso una derrota le permitiría continuar en la cima y depender de sí mismo en la última fecha para terminar primero. En caso de empate asegurará, como mínimo, el boleto a los playoffs, mientras que si consigue los tres puntos sacará pasaje directo a octavos de final.
La acumulación de partidos dejó varias bajas importantes en el plantel. Están descartados Gonzalo Montiel, Matías Viña, Aníbal Moreno y Sebastián Driussi, por lo que Coudet pondría un equipo totalmente alternativo. El regreso más destacado sería el de Franco Armani en el arco.
En defensa podrían jugar Ulises Giménez o Agustín Obregón junto a Germán Pezzella, Paulo Díaz y Facundo González. En el mediocampo aparecerían Juan Fernando Quintero, Giuliano Galoppo y Lucas Silva o Kevin Castaño. Más adelante estarían Maximiliano Meza, Ian Subiabre y Maximiliano Salas.
La prioridad del entrenador está clara: no arriesgar a los futbolistas que serán titulares en la final ante Belgrano. Entre los convocados aparecen además dos juveniles que podrían tener su primera experiencia oficial: Jonathan Spiff y Valentin Lucero.
Del otro lado, RB Bragantino atraviesa un presente irregular. Aunque marcha sexto en el Brasileirao, quedó eliminado tempranamente de la Copa de Brasil frente a Mirassol y llega obligado a sumar para no complicar seriamente sus chances de clasificación.
El antecedente inmediato entre ambos fue hace menos de un mes en Brasil y tuvo como gran figura a Santiago Beltrán, quien atajó un penal y sostuvo a River durante gran parte del encuentro. Sobre el cierre, Lucas Martínez Quarta convirtió el gol agónico que le dio la victoria al Millonario en suelo paulista.
Franco Armani; Ulises Giménez o Agustín Obregón, Germán Pezzella, Paulo Díaz, Facundo González; Juan Fernando Quintero, Giuliano Galoppo, Lucas Silva o Kevin Castaño; Maximiliano Meza; Ian Subiabre y Maximiliano Salas. DT: Eduardo Coudet.
Tiago Volpi; Agustín Sant’Anna, Pedro Henrique, Gustavo Marques, Juninho Capixaba; Gustavinho, Gabriel; José Herrera, Lucas Barbosa; Henry Mosquera e Isidrio Pitta. DT: Vágner Mancini.