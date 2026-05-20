Ricard Zapatero destacó el crecimiento del Smart City Expo y el protagonismo de Santiago del Estero

El CEO de Fira Barcelona valoró la apuesta local por la innovación, la inclusión y el desarrollo urbano con impacto global.

Hoy 11:33

Ricard Zapatero, CEO de Fira Barcelona elogió la decisión de Santiago del Estero de impulsar el Smart City Expo, al considerar que se trata de un evento global clave para el intercambio de experiencias, tecnologías y proyectos orientados a mejorar la vida en las ciudades.

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Durante su intervención en la inauguración del evento, Zapatero felicitó a la provincia por su apuesta a la innovación y la inclusión social, y remarcó el valor de generar espacios de encuentro entre el sector público, el privado y las instituciones.

“Hoy Santiago del Estero dice: somos una provincia que apuesta por la innovación, por la inclusión social y por los jóvenes”, expresó.

En esa línea, sostuvo que la realización del evento permite visibilizar ese compromiso y acelerarlo, al vincular a la provincia con empresas y organizaciones que pueden contribuir al desarrollo local.

“Un evento como Smart City Expo ayuda a poner en marcha estas ideas más rápido, con el acompañamiento de empresas e instituciones”, afirmó.

En el tramo final de su exposición, Zapatero hizo hincapié en el crecimiento sostenido del encuentro en sus cinco años de realización, destacando que superó ampliamente las expectativas iniciales.

“El evento creció más allá de lo esperado, demostrando que desde el Norte Argentino también se pueden liderar grandes iniciativas”, subrayó.

Asimismo, detalló que en esta edición se logró convocar a más de 150 empresas y 250 conferencistas, consolidando al Smart City Expo Santiago del Estero como un espacio de referencia para debatir y promover soluciones innovadoras orientadas a mejorar la calidad de vida en las ciudades.