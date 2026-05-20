Talleres y Atlético Tucumán se juegan el pase a octavos en la Copa Argentina

El Matador y el Decano se enfrentarán este miércoles por los dieciseisavos de final. Los cordobeses buscan cerrar el semestre con una alegría tras el golpe en el clásico.

Hoy 12:21

Talleres de Córdoba y Atlético Tucumán se enfrentarán este miércoles desde las 17.00 por los dieciseisavos de final de la Copa Argentina. El Matador intentará dejar atrás el duro golpe sufrido en el clásico cordobés y avanzar de ronda ante un Decano que tampoco logró hacer pie durante el primer semestre.

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La eliminación de Talleres de Córdoba en el Torneo Apertura dejó secuelas importantes en Barrio Jardín. El gol de Francisco González Metilli en el clásico disputado en el Kempes terminó de apagar la ilusión albiazul y aceleró la salida de Carlos Tevez como director técnico.

Tras la no renovación del vínculo del Apache, el club confirmó un nuevo interinato encabezado por Ezequiel Carboni y Rodrigo Acosta, dupla técnica de la Reserva. Será el cuarto ciclo interino que atraviesa el club en los últimos dos años y la Copa Argentina aparece como el único objetivo importante antes del parate por el Mundial 2026.

Del otro lado, Atlético Tucumán llega golpeado por su flojo desempeño en el torneo local. El Decano no juega oficialmente desde la dura caída sufrida en el Monumental hace dos semanas, resultado que marcó su eliminación del Apertura. Desde entonces, el plantel dirigido por Julio César Falcioni trabajó con jornadas intensas y doble turno pensando en mejorar el rendimiento para la segunda mitad del año.

Con la necesidad de sumar confianza y empezar a alejarse de la zona baja, el conjunto tucumano buscará dar el golpe y avanzar de ronda en una competencia que suele ofrecer oportunidades inesperadas.

La probable formación de Talleres vs. Atlético Tucumán

Guido Herrera; Augusto Schott, Matías Catalán, José Palomino y Alexandro Maidana; Matías Galarza y Mateo Cáceres o Ulises Ortegoza; Franco Cristaldo; Rick, Ronaldo Martínez y Valentín Depietri. DT: Ezequiel Carboni y Rodrigo Acosta.

El posible once de Atlético Tucumán vs. Talleres

Luis Ingolotti; Maximiliano Villa, Clever Ferreira, Luciano Vallejo e Ignacio Galván; Renzo Tesuri, Leonel Vega, Lautaro Godoy y Franco Nicola; Nicolás Laméndola y Leandro Díaz. DT: Julio César Falcioni.