Alerta en Brasil por Neymar: su lesión pone en duda su presencia en el Mundial

El delantero de Santos sufrió un edema moderado en la pantorrilla derecha y estará más de una semana sin entrenarse. Carlo Ancelotti decidió convocarlo igual, aunque crece la preocupación de cara al debut ante Marruecos.

Hoy 13:18

Neymar encendió las alarmas en Brasil a menos de un mes del inicio del Mundial 2026. El delantero de Santos presenta un edema moderado en la pantorrilla derecha que lo mantendrá alejado de los entrenamientos durante más de una semana y genera incertidumbre sobre su presencia en la Copa del Mundo.

Según informó el diario brasileño O Globo, Carlo Ancelotti decidió mantener al atacante dentro de la convocatoria pese al riesgo físico. El entrenador habló personalmente con Neymar, analizó los estudios médicos y optó por confiar en su recuperación, aunque dentro del cuerpo técnico existe preocupación debido al escaso margen de tiempo antes del debut frente a Selección de Marruecos el próximo 13 de junio.

Desde Santos ya confirmaron que el futbolista no podrá estar disponible durante la próxima semana. De esta manera, Neymar se perdería el duelo ante San Lorenzo y también aparece prácticamente descartado para enfrentar a Grêmio. Además, su presencia frente a Deportivo Cuenca el 26 de mayo también parece muy poco probable.

El club paulista priorizará la recuperación física del delantero y lo someterá a un tratamiento especial para intentar que llegue en óptimas condiciones a la concentración de la Canarinha. El objetivo de la selección brasileña es que Neymar pueda sumarse al grupo el próximo 27 de mayo en la tradicional concentración de Granja Comary.

En caso de evolucionar favorablemente, el crack brasileño podría tener minutos en el amistoso despedida frente a Selección de Panamá el 31 de mayo en el Maracaná. Luego, Brasil disputará otro encuentro preparatorio ante Selección de Egipto el 6 de junio en Estados Unidos antes del estreno mundialista.

El panorama todavía no es dramático, aunque sí delicado. Según detalló la prensa brasileña, Ancelotti tomó una decisión calculada al incluirlo en la lista definitiva pese a la lesión. La FIFA permite realizar modificaciones utilizando la nómina preliminar presentada días atrás, por lo que Brasil podría convocar un reemplazante si Neymar no logra recuperarse a tiempo. Sin embargo, por ahora esa posibilidad no está siendo analizada.

El reloj corre para Neymar, que tendrá menos de cuatro semanas para ponerse a punto físicamente y llegar al máximo nivel al debut de Brasil en el Mundial.