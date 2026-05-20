China y Estados Unidos alcanzaron un principio de acuerdo para reducir aranceles

El acuerdo preliminar contempla productos por un valor superior a los 30.000 millones de dólares por cada parte y apunta a estabilizar el comercio bilateral tras años de tensiones entre las dos mayores economías del mundo.

Hoy 14:05

China y Estados Unidos avanzaron en un principio de acuerdo para negociar una reducción recíproca de aranceles, en un nuevo intento por bajar la tensión comercial entre las dos mayores economías del planeta.

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El anuncio fue realizado este miércoles por el Ministerio de Comercio de Pekín, que confirmó que ambas potencias trabajan en un esquema de rebajas arancelarias sobre productos por un valor equivalente a más de 30.000 millones de dólares por cada parte.

Según detalló un funcionario de la cartera china, los productos alcanzados podrían beneficiarse de aranceles bajo la categoría de “nación más favorecida” o incluso de tasas más bajas.

La medida forma parte de los resultados preliminares de las consultas económicas y comerciales mantenidas recientemente entre representantes de ambos países.

Desde Pekín señalaron que, una vez implementado, el acuerdo no solo contribuirá a estabilizar y ampliar el comercio bilateral, sino que también podría transformarse en una referencia para la cooperación abierta dentro del orden económico mundial.

Además, confirmaron que los equipos económicos y comerciales de ambas naciones continuarán trabajando en los detalles técnicos del entendimiento para avanzar con su implementación lo antes posible.

Las negociaciones aparecen luego de varios años marcados por fuertes disputas comerciales entre Washington y Pekín, con subas de aranceles, restricciones a productos estratégicos y amenazas cruzadas que impactaron en los mercados internacionales.

En ese contexto, tanto China como Estados Unidos buscan ahora construir un marco más estable que permita reducir el impacto de la guerra comercial y sostener el intercambio bilateral.

La discusión sobre aranceles había sido uno de los temas centrales en las últimas reuniones económicas entre ambos países, especialmente luego de la tregua comercial alcanzada meses atrás en Kuala Lumpur, Malasia.