Robert y “Chivito”, los robots que se robaron todas las miradas en el arranque de Smart City Expo Santiago del Estero 2026

El humanoide que bailó folklore y el robot estilo perro que salta y hace piruetas fueron protagonistas de la apertura del evento internacional. Alumnos de la Escuela Técnica N°11 contaron a Diario Panorama cómo trabajan con esta tecnología.

Hoy 15:00

Por Álvaro Cortez HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO La apertura de Smart City Expo Santiago del Estero 2026 tuvo grandes protagonistas tecnológicos, pero dos de ellos se llevaron especialmente la atención del público: Robert, el robot humanoide que bailó folklore y zapateó frente a la pantalla principal, y “Chivito”, un perro robótico táctico que salta, gira y realiza piruetas.

Ambos forman parte del stand del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la provincia y son presentados por alumnos de la Escuela Técnica N°11, quienes explicaron a Diario Panorama cómo es la experiencia de trabajar con este tipo de tecnología de avanzada.

“Robert es un robot que nos está acompañando en esta nueva edición en Smart City. Los chicos son los mayores responsables de que la gente los conozca y de que interactúen con los robots”, explicaron desde el equipo que coordina la experiencia.

El humanoide sorprendió durante la ceremonia oficial de apertura al aparecer bailando música folklórica santiagueña y realizando movimientos de zapateo, además de saludar y estrechar la mano con los visitantes.

Para los estudiantes, la posibilidad de trabajar con este tipo de dispositivos representa una experiencia única.

“Verlo ahora en persona ha sido algo ´wow´, porque solamente lo ves en las películas. Manejarlo es sencillo, funciona con comandos, como jugar a la Play Station”, relató una de las alumnas.

Alumnos de la Escuela Técnica N° 11 | Fotografía: Máxima Rojas

Los estudiantes explicaron que Robert puede controlarse mediante comandos básicos, aunque para desarrollar nuevas acciones y movimientos es necesario utilizar programación en Python.

Además de Robert, otro de los grandes atractivos fue “Chivito”, un robot estilo perro que rápidamente se ganó la simpatía de chicos y grandes.

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“La cabrita, como yo la he apodado, es un robot bastante característico. Tiene una aplicación muy completa desde donde puedes hacerlo hablar, girar y controlar diferentes funciones”, contaron.

Chivito | Fotografía: Máximo Rojas

El robot también cuenta con cámara térmica y diferentes herramientas tecnológicas que permiten mostrar aplicaciones vinculadas al futuro de la robótica y la automatización.

Los jóvenes explicaron que cursan el último año en la Escuela Técnica N°11, donde se especializan en informática.

“Nuestro curso se identifica por la informática, esa es nuestra profesión y ya estamos terminando sexto año con una base importante en tecnología”, señalaron.

Durante la primera jornada de Smart City Expo, cientos de personas se acercaron al stand para sacarse fotos, interactuar con los robots y conocer más sobre los proyectos tecnológicos impulsados desde las escuelas técnicas santiagueñas.