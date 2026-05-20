Katopodis quedó en medio de incidentes con la Policía durante una protesta por el cierre de pymes

El ministro bonaerense participaba de una movilización sobre General Paz cuando se produjeron enfrentamientos entre manifestantes y efectivos de la Policía de la Ciudad. Hubo dos agentes heridos y tensión durante varias horas.

Hoy 16:26

Una manifestación encabezada por trabajadores de pymes, organizaciones gremiales y dirigentes de ATE Nacional terminó este miércoles con incidentes y momentos de tensión sobre la colectora de la avenida General Paz, a la altura de San Martín. En medio del operativo policial, el ministro de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis quedó involucrado en los forcejeos mientras intentaba calmar la situación.

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El conflicto se produjo cuando manifestantes intentaron avanzar para cortar totalmente la traza mano al Riachuelo y efectivos de la Policía de la Ciudad les impidieron el paso. Según informaron las autoridades, el operativo incluyó personal de infantería equipado con cascos, escudos y tonfas. Durante los enfrentamientos hubo empujones, uso de gas pimienta y dos policías resultaron heridos en el rostro.

La protesta había sido convocada por ATE Nacional y distintos sectores sindicales para denunciar el cierre de pymes y la pérdida de puestos de trabajo desde el inicio de la gestión del presidente Javier Milei. En el puente los manifestantes desplegaron una bandera con la consigna: “Milei, ya fundiste a 25 mil pymes”.

El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, aseguró que “el Gobierno ha dañado más que la pandemia” y sostuvo que en los últimos dos años “se destruyeron más de 300 mil puestos de empleo registrados”. Además, denunció una caída sostenida en la cantidad de empresas registradas y una fuerte retracción de la actividad industrial.

De acuerdo con datos citados de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), desde noviembre de 2023 se registran 17 meses consecutivos de caída en la cantidad de empresas activas. Entre los sectores más afectados aparecen transporte y almacenamiento, actividades inmobiliarias y construcción.

En paralelo a la movilización, dirigentes sindicales, empresarios, representantes universitarios y funcionarios bonaerenses tenían previsto firmar un documento conjunto en defensa de las pymes y para impulsar un plan de acción frente a la crisis del sector.

Tras varias horas de tensión, la colectora de General Paz fue liberada y el tránsito comenzó a normalizarse, aunque permaneció un importante despliegue policial en la zona.