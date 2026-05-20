Detenido en Tucumán un pasajero con 159 millones de pesos en su mochila

Un pasajero de un colectivo de larga distancia fue detenido en Tucumán con 159 millones de pesos sin justificar su procedencia legal.

Hoy 17:29

Un ciudadano argentino fue detenido en un control de seguridad realizado por Gendarmería Nacional en la ruta 9, en las cercanías de la localidad de Trancas, Tucumán. Durante la inspección de un colectivo de larga distancia, se descubrió una mochila que contenía una suma significativa de dinero, específicamente 159.980.000 pesos argentinos, sin la documentación necesaria que acredite su legal tenencia.

El operativo fue llevado a cabo por el Escuadrón 55 'Tucumán', que realizó un control físico y documentológico en el kilómetro 1358 de la ruta nacional 9, conocido como Peaje Molle Yaco. Durante este procedimiento, los gendarmes intervinieron un colectivo con itinerario entre Salta y Buenos Aires.

Al inspeccionar el sector de pasajeros, los agentes encontraron la mochila que albergaba una considerable cantidad de dinero en efectivo oculto. Ante la sospecha de un posible delito, se solicitó la colaboración de la Unidad Técnica de Criminalística y Estudios Forenses 'Tucumán', quienes procedieron a contar el total de la suma encontrada.

El resultado de la contabilización arrojó que la mochila contenía un total de 159.980.000 pesos argentinos. Este hallazgo llevó a las autoridades a proceder al secuestro del dinero y de toda la documentación relevante para la investigación, en cumplimiento de la ley 24.769.

El juez federal y la fiscalía intervinieron en el caso, determinando que el propietario del equipaje, un pasajero argentino, permanezca en libertad, aunque supeditado a la causa y a la investigación en curso.

Este incidente subraya la importancia de los controles de seguridad en la ruta nacional, donde se busca prevenir el tráfico de dinero ilegal y asegurar la legalidad de las transacciones monetarias en el país.