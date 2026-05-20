Cómo elegir el depósito y la garantía adecuados al alquilar en Argentina

En Argentina, el 45% de los inquilinos enfrentan problemas relacionados con depósitos y garantías en sus contratos de alquiler. Conocer qué pedir y qué evitar es fundamental para una buena experiencia de arrendamiento.

Hoy 18:02

En el contexto del interés general en Argentina, los depósitos y garantías son aspectos cruciales a considerar al momento de alquilar una propiedad. En 2021, la Ley de Alquileres introdujo cambios significativos que afectan tanto a propietarios como a inquilinos, por lo que es vital entender cómo funcionan estos elementos.

El depósito de garantía es una suma de dinero que el inquilino deja como respaldo al propietario, generalmente equivalente a uno o dos meses de alquiler. Este monto se utiliza para cubrir posibles daños a la propiedad o impagos, y es importante que esté reglamentado en el contrato de alquiler.

Por otro lado, las garantías pueden variar: se pueden presentar propiedades, recibos de sueldo o incluso avales personales. Cada opción tiene sus pros y contras; por ejemplo, los avales requieren una revisión más exhaustiva de la situación financiera del garante.

Un aspecto clave a considerar es que la ley establece que el depósito debe ser devuelto al inquilino al finalizar el contrato, salvo que haya justificaciones claras para su retención. Esto significa que tener un contrato bien redactado y documentado es esencial para evitar conflictos.

Además, los inquilinos deben ser conscientes de sus derechos. Desde la implementación de la Ley de Alquileres, se han reportado casos en que propietarios intentan retener depósitos sin justificación, lo que subraya la necesidad de estar bien informado.

Finalmente, es recomendable que los inquilinos exijan un recibo formal del depósito y de cualquier garantía presentada, así como una revisión del estado de la propiedad antes de mudarse. Documentar todo puede ser clave en caso de disputas futuras.